Gênes et Hellas Vérone se partagent les points après un nul à trois

25/09/2021 à 22:46 CEST

Les Gênes et le Vérone a fait trois nuls lors du match qui s’est déroulé ce samedi dans le Luigi ferraris. Les Gênes est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier match contre le Bologne. Du côté des visiteurs, le Hellas Vérone a dû se contenter d’un match nul contre le Salerne. Après le résultat obtenu, l’équipe rouge et bleu s’est classée en quinzième position, tandis que la Vérone, pour sa part, est quatorzième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Hellas Vérone, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Giovanni Simeone à la 8e minute. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté la distance au tableau d’affichage avec une pénalité maximale de Antonin Barak quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la minute 49. Mais plus tard, l’équipe de rojiazul s’est approchée du tableau d’affichage en réalisant 1-2 grâce à un but du point de penalty de Domenico Criscito à la minute 77. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Gênes, obtenir l’égalité grâce à un but de Mattia destro à la 80e minute. Plus tard, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un autre but de Mattia destro, qui a ainsi réalisé un doublé à la 85e minute pour établir le 3-2 en faveur du Gênes. Cependant, l’équipe de mastiff a réagi et a égalisé le concours avec un peu de Nikola Kalinic quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le match avec le résultat de 3-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Gênes sauté du banc Valon Behrami, Goran pandev, Mattia bani, Caleb Ekuban et Paolo Ghiglione remplacement Philippe Melegoni, Andrea Cambiaso, Nikola Maksimovic, Yayah Kallon et Davide biraschi, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Bosko Sutalo, Nikola Kalinic, Daniel bessa, Giangiacomo Magnani et Gianluca Caprari, qui a sauté sur l’herbe pour Darko Lazovic, Giovanni Siméone, Adrien Tamèze, Davide Faraoni et Kévin Lasagne.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Nikola Maksimovic, Valon Behrami et Goran pandev) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Koray Gunter et Ivan Ilic.

Avec ce résultat, le Gênes et le Vérone ils sont à égalité avec cinq points chacun au classement de la Serie A.

Le lendemain de la compétition, le Gênes jouera contre Salerne à la maison, tandis que le Hellas Vérone affrontera à domicile contre Spezia Calcio.

Fiche techniqueGênes:Salvatore Sirigu, Andrea Cambiaso (Goran Pandev, min.46), Davide Biraschi (Paolo Ghiglione, min.64), Nikola Maksimovic (Mattia Bani, min.54), Domenico Criscito, Yayah Kallon (Caleb Ekuban, min.58), Filippo Melegoni (Valon Behrami, min.46), Nicolo Rovella, Milan Badelj, Mohamed Fares et Mattia DestroHellas Vérone :Lorenzo Montipo, Nicolo Casale, Koray Gunter, Pawel Dawidowicz, Davide Faraoni (Giangiacomo Magnani, min.75), Ivan Ilic, Adrien Tameze (Daniel Bessa, min.66), Darko Lazovic (Bosko Sutalo, min.46), Giovanni Simeone (Nikola Kalinic, min.65), Kevin Lasagna (Gianluca Caprari, min.83) et Antonin BarakStade:Luigi ferrarisButs:Giovanni Simeone (0-1, min. 8), Antonin Barak (0-2, min. 49), Domenico Criscito (1-2, min. 77), Mattia Destro (2-2, min. 80), Mattia Destro (3-2, min. 85) et Nikola Kalinic (3-3, min. 90)