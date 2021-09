Gênes hôte Hellas Vérone

in

24/09/2021 à 20h46 CEST

Samedi prochain à 20h45 se jouera le match du sixième tour de Serie A, dans lequel nous verrons le Gênes et à Vérone dans le Luigi ferraris.

Les Gênes Il affronte la sixième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul contre lui Bologne lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des cinq matchs disputés à ce jour, avec une séquence de sept buts pour et 12 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hellas Vérone a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Salerne lors de son dernier match, il vient donc au match pour prendre les trois points de Gênes. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté un avec un bilan de huit buts pour et 11 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Gênes Il a un bilan de deux défaites en deux matchs disputés dans son stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Hellas Vérone Il a été battu une fois et a fait match nul une fois dans ses deux matches qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera à lui. Gênes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de GênesEn effet, les chiffres font état de huit victoires et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de 13 matches d’affilée sans perdre contre ce rival en Serie A. La dernière fois qu’ils ont joué le Gênes et le Vérone dans cette compétition, c’était en février 2021 et ils ont fini par faire match nul 2-2.

Actuellement, les équipes sont à égalité à quatre points au classement de la Serie A, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. L’équipe à domicile est à la 16e place, tandis que l’équipe visiteuse est à la 15e place.