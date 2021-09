Gênes quitte Cagliari sans marquer de points (2-3)

12/09/2021 à 17h05 CEST

Les Gênes joué et gagné 2-3 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Sable Sardaigne. Les Cagliari Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le AC Milan par un score de 4-1. Pour sa part, Gênes il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Naples. Avec ce bon résultat, l’ensemble rouge-bleu est douzième, tandis que le Cagliari Il est seizième à l’issue du duel.

La première partie de la rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumineuse par un but à onze mètres de Joao Pedro Galvao à la 16e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Cagliari, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Luca ceppitelli à 56 minutes. Cependant, l’équipe de rojiazul s’est approchée du tableau d’affichage en obtenant 2-1 grâce à un but de Mattia destro à la minute 59. Ensuite, l’équipe visiteuse a marqué à nouveau, obtenant l’égalité avec un but de Mohamed Farès à 69 minutes. Il a ajouté à nouveau le Gênes, qui est remonté au moyen d’un autre Mohamed Farès, réalisant ainsi un doublé à la 78e minute, concluant le match avec un score de 2-3 au tableau d’affichage.

Les deux ensembles ont vendu leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Martin Caceres, Nahitan Nandez, Raoul bellanova, Diego Farias et Gaston Pereiro et ont été remplacés Sébastien Walukiewicz, Alberto Grassi, Gabriele Zappa, Keita balde et Andréa Carboni. D’autre part, les visiteurs ont donné accès à Zinho Vanheusden, Mohamed Farès, Yayah Kallon, Caleb Ekuban et Valon Behrami, qui a remplacé Davide biraschi, Stefano Sturaro, Stefano Sabelli, Goran pandev et Mattia destro.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et trois pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Luca ceppitelli et Joao Pedro Galvao et par les visiteurs de Davide biraschi, Stefano Sabelli et Yayah Kallon.

Avec ce résultat, le Cagliari reste avec un point et le Gênes il monte à trois points.

Le lendemain le Cagliari sera mesuré avec le Latium, tandis que l’équipe du rojiazul jouera son match contre le Fiorentina.

Fiche techniqueCagliari :Alessio Cragno, Andrea Carboni (Gastón Pereiro, min.82), Gabriele Zappa (Raoul Bellanova, min.65), Luca Ceppitelli, Sebastian Walukiewicz (Martín Cáceres, min.46), Alberto Grassi (Nahitan Nández, min.54), Alessandro Deiola, Razvan Marin, Dalbert, Keita Balde (Diego Farias, min.65) et Joao Pedro GalvaoGênes:Salvatore Sirigu, Domenico Criscito, Davide Biraschi (Zinho Vanheusden, min.46), Nikola Maksimovic, Stefano Sabelli (Yayah Kallon, min.46), Stefano Sturaro (Mohamed Fares, min.46), Abdoulaye Touré, Nicolo Rovella, Andrea Cambiaso , Mattia Destro (Valon Behrami, min.84) et Goran Pandev (Caleb Ekuban, min.60)Stade:Sable SardaigneButs:Joao Pedro Galvao (1-0, min. 16), Luca Ceppitelli (2-0, min. 56), Mattia Destro (2-1, min. 59), Mohamed Fares (2-2, min. 69) et Mohamed Tarifs (2-3, min. 78)