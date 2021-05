Genesis annonce des dates nord-américaines pour le dernier domino? Visiter

Genèse a déployé les dates de l’étape nord-américaine de leur The Last Domino? visiter. Il débutera le 15 novembre au United Center de Chicago et se terminera le 15 décembre au TD Garden de Boston. Les billets en prévente seront mis en vente via le système de fans vérifiés de Ticketmaster le 5 mai et le grand public y aura accès le 7 mai.

Genesis est complètement inactif depuis la fin de leur tournée de retrouvailles Turn It On Again 2007. Cette fois-ci, les membres principaux Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks seront rejoints par leur guitariste / bassiste de longue date en tournée Daryl Stuermer et le fils de Phil, âgé de vingt ans, Nic Collins à la batterie. Il joue avec le groupe solo de Phil depuis cinq ans, mais il n’a pas encore joué en public avec Genesis.

Avant les dates nord-américaines, la tournée mondiale du groupe devrait débuter le 15 septembre au 3Arena de Dublin. Le groupe devait démarrer en novembre dernier, mais la pandémie les a obligés à le repousser de près d’un an. Pour divertir les fans enthousiastes, le groupe a subi de longues répétitions de production, qu’ils ont taquiné en janvier avec une vidéo de 50 secondes qui a révélé des aspects de la scène.

Dans d’autres nouvelles de Genesis, il y a aussi un livre à paraître sur l’ère post-Peter Gabriel du groupe en juillet. Genèse: 1975 à 2021 – Les années Phil Collins, a été écrit par le journaliste musical italien Mario Giametti et sera publié par Kingmaker Publishing le 15 juillet.

Pour plus d’informations sur The Last Domino? Tour, visitez le site officiel de Genesis.

Genesis – Le dernier domino nord-américain? Des dates de tournée:

15 novembre – Chicago, IL @ United Center

18 novembre – Washington, DC @ Capital One Arena

20 novembre – Charlotte, NC @ Spectrum Center

22 novembre – Montréal, QC @ Centre Bell

25 novembre – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

27 novembre – Buffalo, NY @ KeyBank Center

29 novembre – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

30 novembre – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse

2 décembre – Philadelphie, PA @ Wells Fargo Center

5 décembre – New York, NY @ Madison Square Garden

8 décembre – Columbus, OH @ Nationwide Arena

10 décembre – Belmont Park, NY @ UBS Arena

13 décembre – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

15 décembre – Boston, MA @ TD Garden