Genesis annonce “The Last Domino?” Tournée nord-américaine automne 2021

Groupe de rock britannique légendaire GENÈSE a annoncé son retour très attendu en Amérique du Nord pour la première fois en 14 ans avec «Le dernier domino? dates de tournée qui auront Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford, qui jouera dans les grandes villes des États-Unis et du Canada en novembre et décembre 2021. Lancé au United Center de Chicago le 15 novembre 2021, le groupe sera rejoint par Nic Collins à la batterie, et le guitariste et le bassiste de longue date du groupe Daryl Stuermer.

«Le dernier domino? La tournée nord-américaine 2021 sera l’un des premiers concerts à la toute nouvelle UBS Arena de Belmont Park, New York avec le spectacle du vendredi 10 décembre 2021. Ouverture cet automne, UBS Arena est une arène polyvalente de classe mondiale de 1,1 milliard de dollars à côté de l’hippodrome de Belmont Park. En plus d’être la nouvelle maison du célèbre Islanders de New York club de hockey, l’UBS Arena est l’un des rares lieux au monde à être conçu avec un accent mis sur la musique. Avec son design intemporel et classique, le lieu reliera son passé emblématique à la technologie et aux équipements de pointe d’aujourd’hui. L’arène ultramoderne créera l’une des expériences les meilleures et les plus uniques pour les artistes et le public et offrira une expérience en direct inégalée avec des lignes de vue claires et une acoustique de premier ordre.

«Le dernier domino? La tournée nord-américaine 2021 marque la première fois GENÈSE a joué aux États-Unis depuis 2007 “Allumez-le à nouveau: la tournée”, qui a continué à être l’une des plus grosses tournées de cette année avec des arènes et des stades à guichets fermés à travers le monde.

L’un des groupes de rock les plus réussis et légendaires de tous les temps, GENÈSE a vendu plus de 100 millions d’albums, avec de nombreux succès parmi les 20 meilleurs, dont “Touche invisible”, “Trop profond” et “Allumez-le à nouveau”, tout en étant également intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2010.

Les billets pour tous les spectacles seront d’abord disponibles via une prévente alimentée par Ticketmaster Verified Fan le 5 mai, suivie par le grand public en vente le 7 mai. Le programme Verified Fan vise à créer une expérience d’achat de billets sûre et fiable. Cela permet de s’assurer que les billets arrivent en premier entre les mains de vrais fans. Les fans doivent s’inscrire pour y accéder d’ici le dimanche 2 mai à 23 h 59 HE. Si cela est vérifié et sélectionné, les fans peuvent obtenir leurs billets à partir du mercredi 5 mai à 10 h, heure locale.

Pour vous inscrire, veuillez visiter www.genesis-music.com.

À partir du 7 mai, les billets seront disponibles dans le cadre d’une mise en vente publique. Visitez www.genesis-music.com pour obtenir des informations sur la visite, les billets et les forfaits VIP officiels.

Les sites de toutes les villes de la tournée (sauf Cleveland et Philadelphie) utiliseront Ticketmasterbilletterie numérique. Avec la billetterie numérique, votre téléphone mobile devient votre billet, en utilisant un code-barres rotatif unique pour une protection puissante contre la fraude et la contrefaçon, et permettant une expérience d’entrée plus sans contact. La billetterie locale peut aider toute personne sans téléphone intelligent sur place sur le site.

Pour les plus grands GENÈSE fans qui souhaitent se rapprocher de l’action comme jamais auparavant, des packages VIP officiels seront disponibles pour tous les spectacles! Les fans peuvent choisir parmi une variété d’options de forfaits VIP pour s’assurer qu’ils vivent une expérience inoubliable. Les forfaits VIP officiels seront disponibles à partir du mercredi 5 mai à 10 h, heure locale.

La visite et tous les sites suivront toutes les précautions prescrites conformément aux réglementations nationales et locales afin de fournir l’environnement le plus sûr et le plus exempt de COVID-19 possible.

Lors de son ouverture cet automne, UBS Arena utilisera de nombreuses stratégies de santé et de sécurité, tirant parti de la technologie intelligente et des expériences sans contact pour offrir aux clients des commandes mobiles de nourriture et de boissons à emporter, des toilettes équipées d’appareils et de distributeurs sans contact, et des options de paiement sans numéraire pour toutes les ventes. dans le but de permettre aux clients et au personnel d’interagir de manière plus sûre au sein de l’établissement.

L’UBS Arena est très pratique pour ceux qui viennent de n’importe où dans la région métropolitaine de New York, y compris en train depuis Penn Station, et se trouve à proximité en voiture de New York, de Westchester, du sud du Connecticut et de Long Island. Des points de dépôt / prise en charge pratiques pour le covoiturage seront également disponibles. Pour les fans de l’extérieur de l’État, l’UBS Arena se trouve à proximité des aéroports JFK (7 miles) et LaGuardia (13 miles).

«Le dernier domino? est promu par EMC présente en accord avec Solo et Gestion personnelle Tony Smith.