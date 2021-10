Genesis contraint de reporter les dates de la tournée finale en raison de tests COVID positifs

Les dates « finales » de la tournée Genesis au Royaume-Uni sont reportées en raison de tests COVID positifs au sein du groupe.

Le groupe a été contraint d’arrêter ses quatre dernières dates britanniques de Last Domino? Tour en raison du cas positif. La déclaration publiée par le groupe annonçant le report ne précise pas qui a été testé positif.

« C’est un développement extrêmement frustrant pour le groupe, qui est dévasté par cette tournure malchanceuse des événements », lit-on dans la déclaration de Genesis. « Ils détestent devoir prendre ces mesures, mais la sécurité du public et de l’équipe de tournée doit être prioritaire. Ils ont hâte de vous voir à leur retour.

Genesis Tour UK – Dates de spectacle reportéesSSE Hydro à Glasgow – Octobre 8O2 Arena à Londres – 11, 12, 13 octobre

La tournée Genesis a débuté à Birmingham, en Angleterre, le 20 septembre. Le dernier domino ? La tournée se compose de Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford, accompagnés du guitariste Daryl Stuermer et du fils de Phil de 20 ans, Nic Collins, à la batterie. Phil Collins a récemment expliqué en toute franchise pourquoi son fils le remplace.

Collins dit que les chirurgies ultérieures en 2009 et 2015 sur son dos ont affecté ses nerfs. « Je suis un peu handicapé physiquement, ce qui est très frustrant parce que j’adorerais jouer là-haut », a déclaré Collins à la BBC dans une interview. « Je peux à peine tenir un [drum]restez avec cette main, donc il y a certaines choses physiques qui gênent.

Phil Collins a décrit cette tournée Genesis comme un moyen pour la vieille garde de mettre le groupe au lit.

« Nous sommes tous des hommes de notre âge et je pense que dans une certaine mesure, c’est probablement le mettre au lit », poursuit-il dans l’interview de la BBC. « Je pense que, généralement pour moi, je ne sais plus si je veux sortir sur la route. »

Collins dit que Genesis était censé partir en tournée en 2020, mais le retour a été reporté en raison de la pandémie. Le dernier domino ? La tournée devrait débuter le 15 novembre pour la tournée nord-américaine.

C’est la première fois que Genesis fait une tournée aux États-Unis depuis plus de 14 ans. Les arrêts prévus sur cette tournée incluent Washington, DC, Charlotte, Buffalo, Detroit, Cleveland, Philadelphie, New York et Boston. Le groupe est également en visite au Canada pour deux spectacles à Montréal et à Toronto. Collins dit que la tournée nord-américaine de Genesis se poursuivra le 15 novembre, mais qu’elle s’y terminera probablement sans dates supplémentaires en 2022.