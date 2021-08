Genesis Digital Assets achètera jusqu’à 200 000 mineurs de Bitcoin dans la plus grande vente minière jamais réalisée Crypto new media

Visitez l’article original*

Canaan, l’un des principaux fournisseurs de services de calcul intensif et inventeur du premier mineur ASIC Bitcoin, a annoncé avoir obtenu une option pour vendre 200 000 mineurs Bitcoin à Genesis Digital Assets. Si elle était exécutée, ce serait la plus grande vente de machines minières Bitcoin jamais réalisée.

Genesis Digital a déjà acheté plus de 93 millions de dollars de machines minières de Canaan. L’accord de partenariat renouvelé comprenait la vente de 20 000 machines d’exploitation minière initiales, qui comprenait l’option d’achat de 180 000 machines supplémentaires.

Le président et chef de la direction de Canaan, M. Nangeng Zhang a déclaré : « Depuis que nous avons conclu un partenariat à long terme avec Genesis Digital Assets plus tôt cette année, nous avons conclu plusieurs bonnes affaires. Cette commande avec une option d’achats futurs importants renforce encore nos collaborations et reflète la confiance des deux parties dans la perspective de l’industrie minière de crypto-monnaie. Toutes ces offres mutuellement avantageuses démontrent la qualité de nos produits et nos efforts pour livrer les clients, malgré l’état global difficile de la chaîne d’approvisionnement. Nous restons diligents à aider les clients mineurs à étendre leur puissance de calcul tout en générant de la valeur pour nos actionnaires. »

Le co-fondateur et président exécutif de Genesis Digital Assets, Abdumalik Mirakhmedov, a déclaré : « Les machines d’extraction de bitcoins de ce dernier bon de commande font partie de nos efforts continus pour développer rapidement nos opérations d’extraction de bitcoins en Amérique du Nord et dans les pays nordiques où nous sommes. axé sur l’énergie provenant de sources renouvelables. Ces nouvelles machines augmenteront considérablement notre capacité alors que nous nous efforçons d’atteindre notre objectif d’augmenter notre capacité à 1,4 gigawatt d’ici la fin de 2023. »

Genesis Digital Assets est déjà l’une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin au monde. Ils ont mis en ligne plus de 300 000 mineurs depuis 2013. En août, le centre de données de l’entreprise avait une capacité d’extraction de plus de 170 mégawatts, ce qui représente un hachage total de plus de 3,1 EH/s, soit plus de 2,4 % du hashrate mondial de minage de Bitcoin. .