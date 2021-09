Genesis Digital Assets lève 1 million pour accélérer le minage de Bitcoin vert

in

Minage de Bitcoin

Genesis Digital Assets lève 431 millions de dollars pour accélérer l’exploitation minière de Bitcoin vert

Bien que le marché plus large de la cryptographie ait atteint un ralentisseur au cours des dernières semaines, l’industrie voit un afflux accru de fonds et d’investisseurs. Dans une annonce récente, la société minière Bitcoin Genesis Digital Assets a levé plus de fonds pour étendre ses opérations.

Paradigm dirige le dernier cycle de financement

Dans un communiqué de presse publié mardi, le géant minier de Bitcoin à l’échelle industrielle a annoncé un investissement stratégique de 431 millions de dollars, l’un des financements les plus importants reçus par une société minière de crypto.

Ce dernier cycle de financement a été dirigé par le courtier en investissement canadien indépendant détenu par les employés Paradigm Capital avec la participation d’autres gros bonnets de la crypto comme NYDIG.

Commentant le récent succès de l’entreprise, le PDG Marco Streng a noté que les fonds seraient canalisés pour atteindre l’objectif de l’entreprise de mettre en ligne 1,4 gigawatt d’ici 2023. Selon Streng, l’investissement vise à rendre l’exploitation minière de Bitcoin plus verte en opérant dans des régions où l’énergie propre était facilement accessible, notamment en Amérique du Nord et dans les régions nordiques.

Le centre de données de Genesis Digital Assets a actuellement une capacité moyenne de plus de 170 mégawatts, ce qui signifie qu’il a un taux de hachage total de plus de 3,3 Exahash (EH/s). La société prévoit de lancer 8,6 EH/s supplémentaires l’année prochaine, avec ses 1,4 gigawatts projetés en ligne en 2023.

Dans le cadre de l’accord de financement, le co-fondateur et associé directeur de Paradigm Matt Huang rejoindra le conseil d’administration de la société en tant que membre.

Les actifs numériques de Genesis se développent rapidement

Genesis Digital Assets a été fondée par les premiers pionniers de la société de services de cloud mining Genesis Mining en 2013. La société s’est depuis développée pour devenir une importante opération minière Bitcoin avec une production minière Bitcoin juste au nord de 2,4% de l’industrie minière mondiale.

Cependant, il est confronté à une vive concurrence de la société minière rivale blockchain RIOT blockchain. La société minière Bitcoin a produit une performance stellaire par rapport à l’année précédente. Dans le rapport, la société cotée au Nasdaq a noté une augmentation de 771% de ses opérations minières, avec des tirs de Bitcoin à 444 contre 51 en juillet 2020.

Riot a également annoncé avoir acheté S19 Antminers pour 138,5 millions de dollars afin d’accélérer son exploitation minière BTC.

Dans le but d’intensifier ses opérations, Genesis Digital a levé 125 millions de dollars plus tôt en juillet auprès de Kingsway Capital, qui compte des investisseurs familiaux comme Paul Tudor Jones, Paul Marshall et Winter Capital.

La société a canalisé les fonds vers l’acquisition de 20 000 unités de matériel minier auprès du fabricant chinois de circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) Canaan Inc.

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.