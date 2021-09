Genesis Digital Assets lève 431 millions de dollars pour le minage de Bitcoin

Actifs numériques Genesis, le géant de l’industrie minière Bitcoin, a a levé 431 millions de dollars de financement pour étendre ses opérations aux États-Unis et dans les pays nordiques.

C’est l’un des plus gros tours de table dans l’industrie minière jamais, dirigé par Paradigm, une société d’investissement en crypto qui soutient également Coinbase et FTX.

Genesis Digital Assets et le plus grand tour de table

Selon les rapports, le cycle de financement de 431 millions de dollars, dirigé par Paradigm, comprenait également d’autres noms célèbres dans l’espace d’investissement.

NYDIG, Stoneridge, FTX, Ribbit, Electric Capital, Skybridge ne sont que quelques-uns, avec Capitale de Kingsway, qui avait déjà investi 125 millions de dollars lors du précédent tour de table en 2021.

Dans le cadre du tour de table, Matt Huang, co-fondateur et Managing Partner de Paradigm, a rejoint le conseil d’administration de Genesis Digital Assets.

À cet égard, Huang a commenté :

«En près d’une décennie, l’équipe de GDA a construit ce que nous considérons comme l’exploitation minière de bitcoins la plus impressionnante au monde. Ils ont tout ce qu’il faut pour continuer à développer leurs opérations et à rendre l’extraction de bitcoins encore plus efficace, et nous sommes ravis de soutenir leur mission ».

Genesis étend ses opérations d’extraction de bitcoins dans des endroits où l’énergie propre est accessible.

Genesis Digital Assets et ses objectifs de minage de bitcoins

Le géant de l’industrie minière a également présenté ses capacités minières actuelles et les objectifs qu’il entend atteindre.

Fondamentalement, à partir de septembre 2021, La capacité du centre de données de Genesis Digital Assets est de plus de 170 mégawatts, ce qui se traduit par un hashrate total de plus de 3.3 Exahash (EH/s), lequel est plus de 2,4% du hashrate mondial de minage de bitcoins.

La société ajoute que 8,6 autres Exahashes (EH/s) seront mis en ligne au cours des 12 prochains mois, et d’ici fin 2023, Genesis Digital Assets espère atteindre un capacité de plus de 1,4 gigawatt.

À cet égard, Marco Streng, PDG et co-fondateur de Genesis Digital Assets a laissé un commentaire :

“Alors que nous travaillons vers notre objectif de mettre en ligne 1,4 gigawatt d’ici 2023, le capital levé de ce tour sera utilisé pour étendre nos opérations d’extraction de bitcoins dans des endroits où l’énergie propre est facilement accessible. Nous sommes ravis d’avoir des investisseurs stratégiques à bord et sommes impatients de mener à bien notre mission ensemble ».

La question du minage vert du bitcoin

Dans la déclaration de Genesis Digital Assets, il n’y a aucune mention de la question de l’exploitation minière verte ou durable du bitcoin. Les commentaires de Streng mentionnent des endroits où l’énergie propre est facilement accessible.

Rien à voir avec son concurrent Blockstream qui plus tôt ce mois-ci a annoncé son partenariat avec la banque d’investissement multinationale Macquarie Group Limited précisément pour mettre en œuvre des projets d’extraction de bitcoins alternatifs et surtout renouvelables.

En ce sens, l’objectif de Blockstream serait de construire une nouvelle infrastructure basée sur l’énergie verte.

À cet égard, Samson Tondeuse, CSO de Blockstream, avait également déclaré lors d’une interview avec CNBC que “Le Bitcoin est toujours durable”, affirmant également que toutes les préoccupations des gens concernant la consommation et le gaspillage d’énergie pour l’exploitation minière BTC sont « mal placées ».