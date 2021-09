Genesis Digital Assets sécurise 20 000 mineurs ASIC dans le cadre d’une expansion

in

Genesis Digital Assets, un mineur de Bitcoin basé en Amérique du Nord, augmente sa capacité d’extraction.

Plus tôt cette semaine, la société a annoncé l’achat réussi de 20 000 plates-formes minières à Canaan Creative alors qu’elle cherche à poursuivre l’intensification de ses activités minières.

180 000 mineurs ASIC supplémentaires à gagner

Dans sa déclaration officielle, Genesis a expliqué que l’achat n’est qu’une étape dans sa phase d’expansion actuelle. Outre ces plates-formes, Canaan a également permis à la société d’acheter 180 000 plates-formes minières supplémentaires.

Les deux parties n’ont pas révélé la marque spécifique des plates-formes ni leur coût total.

Pendant ce temps, cette récente acquisition poursuit une relation de longue date entre Genesis et Canaan, les deux sociétés ayant conclu un partenariat au premier trimestre 2021 après que Genesis ait acheté les mineurs d’Avalon pour 93 millions de dollars. Plus récemment, Genesis a acheté 10 000 mineurs de Bitcoin à Canaan en juin.

Le co-fondateur et président exécutif de Genesis, Abdumalik Mirakhmedov, a expliqué que ces plates-formes seront déployées principalement en Amérique du Nord ainsi que ses points de vente dans plusieurs pays nordiques.

“Genesis reste attaché à son objectif d’atteindre un taux de production d’électricité de 1,4 gigawatt à la fin de 2023. Les niveaux actuels de l’entreprise s’élèvent à un peu plus de 143 mégawatts, soit un total de 2,6 exahash (EH/s)”, a-t-il ajouté.

L’achat intervient après que Genesis ait clôturé un tour de table de 125 millions de dollars, dirigé par la société d’investissement britannique Kingsway Capital. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle affecterait les fonds à ses efforts d’expansion dans la région nordique et aux États-Unis.

La compétition s’intensifie

Genesis n’est que l’une des sociétés minières qui ont intensifié leurs efforts d’expansion à la suite de l’interdiction par la Chine de toutes les activités d’extraction de crypto. Mais, il fait actuellement face à une concurrence sévère.

Le mois dernier, la principale exploitation minière américaine, Riot Blockchain, a publié ses résultats trimestriels, montrant des revenus records pour le deuxième trimestre 2021. Les résultats ont montré que Riot a généré un impressionnant 31,5 millions de dollars d’activités liées à l’exploitation minière tout au long du trimestre – en hausse de 1 540 % d’une année sur l’autre. année (Annuel).

Les revenus nets ont également atteint des niveaux records pour Riot, avec 19,3 millions de dollars par rapport à la perte de 10,6 millions de dollars subie au deuxième trimestre 2020.

La société se développe également de manière agressive, avec l’achat de 42 000 Antminers s19k à Bitmain. Le directeur des opérations de Riot a expliqué que l’accord, évalué à 138,5 millions de dollars, positionnera Riot comme la première société minière des États-Unis.

Riot prévoit également d’obtenir un minimum de 3 500 Antminers s19j par mois de novembre 2021 à octobre 2022, et il a récemment acheté Whinstone US Inc, une installation de données basée au Texas, pour une valeur record de 650 millions de dollars.

