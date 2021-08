Genesis enregistre 13 trimestres consécutifs de croissance et signale une rotation de BTC vers ETH tandis que DeFi attire des fonds

in

Les nouveaux montages de prêts chez Genesis ont augmenté de plus de 60% pour atteindre un ATH de 25 milliards de dollars au deuxième trimestre, et bien que l’utilisation des prêts BTC soit comprimée, “le marché regorge actuellement d’investisseurs à la recherche de rendement”.

Le prêteur de crypto Genesis a publié son rapport T2 2021 montrant une augmentation de 22% du nombre d’entités intégrées à Genesis Custody.

Les nouveaux montages de prêts chez Genesis ont quant à eux augmenté de plus de 60 % pour atteindre un sommet historique de 25 milliards de dollars, marquant le treizième trimestre consécutif de croissance. Les créations ont augmenté de près de 8 fois en glissement annuel et étaient 60,6 % plus élevées qu’à la fin du premier trimestre.

Même une baisse de 41% du prix du BTC au cours du deuxième trimestre n’a entraîné qu’une baisse de 8,1% du total de ses prêts actifs en cours.

“La dépréciation au prix du marché de la valeur comptable a été compensée par la croissance organique du portefeuille de prêts”, note le rapport.

L’utilisation des prêts BTC a en fait connu une compression en raison de l’afflux de nouvelles offres sur le marché et du marché institutionnel incapable d’absorber l’inventaire. Genesis s’attend à ce que cette tendance se poursuive “à mesure que de plus en plus de plateformes de rendement se réunissent” et persiste jusqu’à ce qu’une nouvelle vague d’emprunteurs institutionnels entre sur le marché.

Alors que les rendements et les volumes des prêts de trésorerie ont été les principales histoires du premier trimestre, depuis lors, une réduction significative de la demande de nouveaux emprunts de trésorerie a été observée sur le marché institutionnel, compte tenu de l’effondrement des spreads spot/futures.

Mais dans le même temps, le marché regorge actuellement d’investisseurs à la recherche de rendement, et ce déséquilibre offre-demande pousse les taux au comptant beaucoup plus bas qu’au cours des trimestres précédents.

Changer les rôles sur le marché

Alors que la domination de BTC sur la capitalisation boursière est passée de plus de 70 % à la fin de 2020 à moins de 45 % à la fin du deuxième trimestre 2021, chez Genesis, dans leurs portefeuilles de prêts, Bitcoin est passé de 54 % à 42 % au cours de la même période avec Ether et des actifs plus petits. ramasser leur différence.

“L’activité sur le marché au sens large et chez Genesis confirme le rôle changeant du bitcoin (BTC) en tant qu’actif de passerelle de l’industrie et met en évidence le protagonisme émergent d’Ethereum et de la finance décentralisée (DeFi)”, déclare-t-il.

La société a également signalé une augmentation des échanges de jetons DeFi, notamment UNI, SUSHI et AAVE, et une augmentation des échanges de concurrents Ethereum, notamment SOL et BNB.

De même, malgré une contraction globale du volume des transactions sur le marché de 33 % et une réduction de la capitalisation boursière globale de 20 %, le pupitre de négociation de Genesis a réalisé 29,20 milliards de dollars de transactions, ce qui représente une baisse de 7 % par rapport au premier trimestre mais une augmentation de 487 % d’une année sur l’autre. .

Fait intéressant, le trading BTC ne représentait que 47% de l’activité de trading au comptant sur Genesis, contre environ 80% au deuxième trimestre 2020. Et ETH a pris la majeure partie de cette part, représentant environ 25% des volumes totaux sur le bureau au comptant.

Alors que les principaux actifs cryptographiques, BTC et ETH, dominaient le total notionnel échangé, il y avait une demande continue pour échanger des altcoins avec des produits DeFi à grande capitalisation à l’avant-garde de cette transition, la valeur en dollars des jetons verrouillés dans des applications décentralisées ayant plus que doublé depuis le premier trimestre.

Genesis a signalé un intérêt croissant de la part d’institutions telles que Millennium Management, Point72 Asset Management et Matrix Capital Management comme l’un des principaux moteurs des volumes DeFi.

Maintenant, au troisième trimestre, alors que les perspectives des prix de la cryptographie sont incertaines face à des récits volatils, à des indicateurs macro déroutants et à une attention réglementaire croissante, les améliorations technologiques – Taproot sur Bitcoin, mise à niveau de Londres sur Ethereum et progrès significatifs dans les protocoles de couche 2 – aura un impact significatif sur la convivialité, le débit et les évaluations de plusieurs principales applications cryptographiques.

Bitcoin BTC$ 39 599.91+4.36% Ethereum ETH$ 2 681.60+8.67% Attache USDT$ 1-0.03%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.