Genesis Shards passe en direct sur la boutique NFT multi-chaînes de NFTrade ⋆ Crypto nouveaux médias

Aujourd’hui, NFTrade, en association avec Genesis Shards, a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée « NFT Shops », qui permet aux projets et aux créateurs d’assembler leurs NFT à collectionner en un seul endroit afin que les utilisateurs puissent les échanger, les vendre, les parcourir et les acheter. Ceci indépendamment du fait que les NFT soient sur plusieurs blockchains locales. Cela a été fait pour apporter une valeur ajoutée aux utilisateurs finaux et aux cohortes de développement de projets. Actuellement, les NFT sont distribués et séparés les uns des autres sans aucune corrélation avec leurs propriétés. Les boutiques NFT peuvent être considérées comme similaires à Shopify, où différents NFT sont agrégés dans un magasin numérique, quelles que soient leurs propriétés individuelles.

La vérification des actifs numériques est un élément important des NFT. La boutique Genesis Shards NFT rend cela possible en stockant et en transigeant des crypto-monnaies et des jetons pré-IDO au sein des NFT, créant ainsi un nouveau moyen pour ces propriétés. Unreal Finance, CoinBurp et Mozik sont les projets pour lesquels Genesis Shards a lancé des NFT. En conséquence, les utilisateurs peuvent échanger, vendre ou acheter ces NFT en assimilant divers jetons locaux. Désormais, un NFT d’un projet particulier peut être transféré directement dans un seul endroit avec les boutiques NFT, ce qui simplifie l’implication des commerçants avec ces propriétés à floraison rapide.

Polkadot alimente l’écosystème décentralisé de Genesis Shards, qui a changé la nature des NFT en tant qu’options DeFi. Avec cela, les jetons pré-IDO ont une liquidité interchaîne dans un environnement sans autorisation. Genesis Shards a créé un nouveau marché pour les jetons auparavant illiquides en transférant les jetons fongibles limités dans le temps en NFT. L’une des premières plates-formes NFT indépendantes de la blockchain et inter-chaînes est NFTrade. Hébergeant l’ensemble du cycle de vie NFT et assimilant tous les marchés NFT, NFTrade permet à toute personne intéressée par ces actifs de cultiver, échanger, vendre, acheter, créer et contrôler des NFT sur diverses blockchains. On peut utiliser NFTrade pour accéder à toute la gamme de leur NFT et débloquer toute la valeur du marché NFT.