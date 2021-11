Génesis Suero parle de ses rivales Nuestra Belleza Latina

Univisión Génesis Suero parle de ses rivaux à Nuestra Belleza Latina

Le moment que tous les téléspectateurs de Nuestra Belleza Latina attendaient depuis le lancement de la 12e saison de l’émission de téléréalité en septembre dernier se rapproche et les demi-finalistes ont commencé à répandre davantage la soupe sur leurs confrères.

Et cette fois, la belle Génesis Suero, qui a décroché le laissez-passer pour la demi-finale de la téléréalité Univisión, après avoir été sauvée par les juges sur sa compatriote Clauvid Dály, a parlé ouvertement de ses compagnons.

La reine dominicaine, qui est devenue célèbre après avoir représenté New York au concours Miss USA, a attrapé un à un les six demi-finalistes de Nuestra Belleza Latina : Raishmar, Lupita, Sirey, Fabién et Jaky, et a avoué ce qu’elle a appris lors du concours. d’eux.

Génesis a fait référence à ses rivales, dans une vidéo partagée par Nuestra Belleza Latina sur son compte Instagram, que nous partageons ici, où les filles se sont confiées sur leurs partenaires. À la minute 1h26, vous pouvez entendre parler la dominicaine, qui était magnifique avec une chemise fuchsia, avec son nom dessus.

Contrairement aux autres demi-finalistes de Nuestra Belleza Latina, qui ont concentré leur réponse sur le côté plus humain et personnel de leurs rivales, Genesis a choisi de mettre en évidence ce qu’elles ont appris de chaque fille dans des domaines pratiques, tels que le sport et les soins personnels.

« Bonjour la famille, je vais vous dire ce que j’ai appris de mes cinq compagnons. De Sirey, j’ai appris le football, je n’y ai jamais rien su. Je suis dominicaine, nous sommes des joueuses de baseball », a commencé par dire la beauté caribéenne.

« De Jaky, j’ai appris des trucs de comédienne, de Lupita j’ai appris sur les textiles et les dessins, et j’adore la mode », a ajouté la Dominicaine en faisant référence à ses deux autres compagnons avec qui elle disputera les quatre dernières places ce dimanche. le jury annoncera pour le gala dans lequel le successeur de Migbelis Castellanos sera couronné.

Génesis a conclu sa vidéo en révélant ce qu’elle a le plus appris de la seule cubaine du groupe et de la portoricaine, avec qui elle s’associe pour représenter les Caraïbes.

« De Fabi (Fabién) j’ai appris à prendre davantage soin de mes cheveux, et de Raishmar, elle est entraîneur personnel, et elle m’a donné quelques conseils sur la façon de prendre soin de mon corps ici à Nuestra Belleza Latina, » a conclu le demi-finaliste.

Bien que les réponses de la reine de beauté aient été très sincères, il y avait des fans qui se sont retrouvés avec le désir d’écouter des enseignements plus profonds, comme ce fut le cas de Sirey Morán, qui, en répondant à la même question, a mentionné la partie de la personnalité de ses rivales. qu’ils lui ont laissé une sorte d’apprentissage.

« Parmi ces demi-finalistes, sur les cinq qui sont ici, je peux citer Jaky comme une femme très intelligente et persévérante. Je vois Fabién comme une fille qui m’a beaucoup appris quelle est l’essence du Cubain, la force qu’il a, malgré les mésaventures, et l’envie de vouloir aller de l’avant », a déclaré Sirey. «Je vois Raishmar comme une fille très forte, Lupita est une personne très sympathique, très énergique et une bonne amie. Et Pim Pum Pam (Génesis Serum) a un caractère bien trempé, mais plus que ça, elle balaie avec cette attitude spectaculaire qu’elle a et qui nous remplit tous d’une grande joie, chaque jour ».

Dites-nous ce que vous avez pensé de la réponse de Genesis.