Gennady Golovkin affrontera le champion japonais Ryota Murata dans le combat d’unification de Saitama entre Noël et le Nouvel An

Gennady Golovkin affrontera Ryota Murata dans un combat d’unification pour le titre mondial des poids moyens WBA et IBF le 29 décembre à la Saitama Super Arena au Japon.

Le légendaire champion kazakh des poids moyens a maintenant 39 ans, mais il concourt toujours à un niveau élevé alors qu’il revient sur le ring contre le champion japonais.

Ed Mulholland/Salle de match

GGG est le champion IBF des poids moyens

« Je suis vraiment ravi d’amener le » Big Drama Show « au Japon, un pays où la boxe est très populaire », a déclaré Golovkin.

« Ryota Murata a été une championne exceptionnelle.

«Ça va être une soirée spéciale quand nous nous retrouverons sur le ring pour unifier nos titres.

« Nous allons donner aux fans un grand combat. »

Murata est une star majeure au Japon ayant remporté l’or olympique en 2012. Il a une fiche de 16-2 en tant que professionnel et a vengé ses deux défaites avec des victoires par arrêt.

.

Ryota Murata est le champion WBA des poids moyens

Il a déclaré: «Je pense que toute ma carrière de boxeur amateur et professionnel a été une préparation à ce combat contre Golovkin.

«Ce combat déterminera ma place dans la division des poids moyens et l’histoire de la boxe.

« Golovkin a longtemps été le porte-drapeau de la division des poids moyens.

« Pour moi, il est toujours invaincu. J’ai le plus grand respect pour lui.

«Cela fait près de deux ans depuis mon dernier combat, à cause de la pandémie, mais j’ai mis ce temps à profit, en travaillant très dur avec mes entraîneurs pour améliorer ma condition physique et ajouter plus de puissance à mes coups de poing.

«Je suis tellement fier que le Japon organise ce combat. C’est un grand honneur pour moi. »