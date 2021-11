Gennady Golovkin ensanglanté, l’œil cassé de Billy Joe Saunders, James Kirkland confus

Saul ‘Canelo’ Alvarez revient sur le ring ce week-end pour son rendez-vous avec le destin alors qu’il cherche le championnat du monde incontesté des super-moyens.

Caleb Plant est la figure formidable qui se dirige vers le combattant mexicain, déterminé à écraser ses rêves, mais peu offrent beaucoup d’espoir au natif du Tennessee.

Le roi livre pour livre Canelo revient ce week-end avec l’intention de faire à nouveau des ravages

Ayant combattu professionnellement depuis l’âge de 15 ans, Alvarez est tombé amoureux de la boxe d’une manière dont la plupart des combattants ne peuvent que rêver. Se rendant régulièrement à des conférences de presse en pyjama de soie, le Mexicain défie la tristement célèbre analogie de Marvin Hagler sur la richesse et la faim.

Depuis qu’il a été libéré d’un contrat lucratif mais limité avec Golden Boy et DAZN, le joueur de 31 ans s’est battu avec une régularité incroyable pour se placer potentiellement dans une position de suprématie des super-moyens.

Canelo est déjà un champion du monde des quatre poids, mais la manière dont il a démoli Callum Smith, Avni Yildirim et Billy Joe Saunders suggère qu’il continue de s’améliorer et qu’il est toujours aussi méchant maintenant que lorsqu’il était un adolescent au visage frais.

Floyd Mayweather est le seul homme à avoir jamais prévalu contre le nouveau roi livre pour livre de la boxe, l’histoire suggérant que « Money » a eu la chance de s’échapper sans subir de graves dommages.

Caleb Plant a la tâche peu enviable d’essayer d’arrêter Canelo

James Kirkland – 9 mai 2015

Peut-être que le premier exemple de la puissance dévastatrice de Canelo est venu contre James Kirkland en 2015 chez les super-welters.

À peine deux semaines après le combat lucratif, quoique fastidieux, entre Mayweather et Manny Pacquiao, Canelo n’a eu besoin que de trois tours pour faire tourner la tête de Kirkland en route vers la victoire.

À l’âge de 31 ans, le temps de Kirkland au sommet l’avait probablement dépassé, car des problèmes juridiques, le temps passé en prison et des problèmes d’entraîneur ont retardé sa croissance potentielle.

Kirkland a été abandonné au premier tour et s’est retrouvé avec un nez gravement ensanglanté. L’assaut s’est poursuivi jusqu’au troisième et dernier tour lorsqu’une main droite sournoise a abattu l’Américain et le KO est instantanément devenu viral.

Kirkland n’était peut-être pas à son apogée, mais il était toujours en jeu

Il a fallu trois rounds à Canelo pour arrêter l’Américain

Amir Khan – 7 mai 2016

Présenté comme « Power vs Speed », la tentative courageuse d’Amir Khan d’essayer de sauter deux catégories de poids et d’éliminer l’une des plus grandes stars de la boxe s’est superbement retournée contre lui.

Après avoir passé la majeure partie de deux ans à essayer de persuader Mayweather ou Pacquiao de le combattre, le Britannique a décidé de lancer les dés contre Canelo.

Pendant cinq rounds, son pedigree et son rythme semblaient même avoir déconcerté le jeune Mexicain, mais une main droite de l’enfer a brisé la mâchoire de Khan et il est resté allongé sur la toile pendant plusieurs minutes alors que les médecins assistaient à la scène.

Toujours le professionnel accompli, Canelo n’a pas célébré, mais s’est plutôt mis à genoux pour s’occuper de l’olympien alors qu’il reprenait lentement conscience.

Retour sur le KO le plus brutal que j’aie jamais vu, Canelo contre Amir Khan.

Khan était fermement engagé dans la lutte contre le Mexicain

… puis Canelo l’a rendu inconscient

Gennady Golovkin II – 15 septembre 2018

Le premier combat entre Canelo et Golovkin était une démonstration malveillante mais magnifique de boxe de championnat des poids moyens.

À peine 12 mois plus tard et avec l’intensité certainement changée grâce à un test de dépistage de drogue errant et plusieurs espars verbaux, Canelo a changé de plan de match et s’est tourné vers le redoutable puncheur du Kazakhstan.

Si le Mexicain a peut-être eu un peu de chance de quitter Las Vegas avec un match nul lors du premier match, il a quitté le match revanche avec une partie de son âme dans le ring et chaque goutte de sang et de sueur était justifiée.

Un combat passionnant qui a fluctué et reflué, Golovkin n’a sans doute jamais été le même depuis après la guerre d’usure.

Golovkin a estimé qu’il avait gagné le premier combat et était extrêmement confiant

Mais le vétéran ne pouvait pas se plaindre du match revanche

Callum Smith – 19 décembre 2020

Se battant contre les poids super-moyens, Canelo devait rencontrer de longs problèmes contre Smith, étant donné qu’il était sept pouces plus court et abandonnait sept pouces de portée.

Pourtant, le Liverpudlian a été battu durement pour la première fois de sa carrière professionnelle dans une défaite déséquilibrée qui s’est terminée dans la douleur.

Bien qu’il ait effectué les 12 rounds complets, Smith a été battu tout au long du combat et a même subi une vilaine blessure au biceps qu’il a insisté sur le fait que Canelo a ciblé pendant le combat.

Smith a déclaré: «Au 12e tour, il a regardé le gonflement et a ri et a demandé:« Est-ce que c’est douloureux? C’est l’expérience en son nom. Il s’efface complètement, probablement mon meilleur coup.

Ed Mulholland/Salle de match

Le Britannique était plus que prêt pour 12 rounds ardus

Les biceps et les triceps de Smith étaient tous deux gravement compromis

Billy Joe Saunders – 8 mai 2021

Apparemment sans faute de sa part, Saunders a été évité par certains des plus grands noms à 160 et 168 livres au sommet de sa carrière.

Au moment où il a obtenu un combat avec Canelo en mai de cette année, il n’avait pas combattu dans les échelons supérieurs de l’une ou l’autre division pendant une période prolongée et ses prouesses en boxe n’ont pas été à la hauteur de la puissance du Mexicain.

Au huitième round, Canelo a décroché un uppercut monstrueux qui a brisé l’œil du Britannique à trois endroits et il a déclaré à talkSPORT qu’il avait immédiatement ressenti les dégâts.

L’homme de 31 ans envisage maintenant de prendre sa retraite et a été contraint de subir une intervention chirurgicale d’urgence pour réparer à la fois la pommette et l’orbite.

Ed Mulholland/Salle de match

Le Britannique était extrêmement confiant avant le combat

DAZN

Saunders a subi de multiples fractures de son os orbital