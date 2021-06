Gennaro Gattuso était l’ennemi public n ° 1 à Tottenham après avoir donné un coup de tête à Joe Jordan lors d’un affrontement enflammé en Ligue des champions

in

Tottenham aurait tourné son attention vers Gennaro Gattuso dans sa recherche d’un nouveau manager – et il est peu probable que cela plaise à l’ancien entraîneur Joe Jordan.

Les pourparlers avec Paulo Fonseca se sont effondrés, tout comme avec Antonio Conte, tandis que les mouvements pour Mauricio Pochettino et Erik ten Hag ne se sont pas non plus matérialisés.

.

Gattuso est l’une des têtes brûlées les plus célèbres du football

Cela les laisse à la poursuite de Gattuso, qui vient de quitter la Fiorentina après 23 jours à la tête en raison d’un différend avec le club.

Le pedigree managérial douteux de l’ancien patron de l’AC Milan et de Napoli ne dérangera pas autant les fans des Spurs que son affrontement avec Jordan en 2011.

Il y a dix ans, lors d’un huitième de finale de Ligue des champions à San Siro, Gattuso l’a définitivement perdu contre Tottenham.

.

Le refus de Jordan de flancher est emblématique

Une rencontre enflammée, au cours de laquelle l’ancien milieu de terrain a été averti et suspendu pour le match retour, s’est terminée 1-0 contre les Spurs grâce à un but de Peter Crouch.

Mais il est resté dans les mémoires pour sa violence, du tacle d’horreur de Mathieu Flamini sur Vedran Corluka aux fracas sur la ligne de touche entre Gattuso et Jordan.

L’entraîneur des Spurs, lui-même un peu un dur à cuire pendant ses jours de jeu, a regardé Gattuso et a pris une main au visage alors que les choses débordaient en seconde période.

.

Les choses se sont encore plus chauffées à temps plein

Toujours furieux à temps plein, Gattuso s’est dirigé vers Jordan et lui a donné un coup de tête, provoquant une autre mêlée sur le côté du terrain alors que l’entraîneur de Tottenham refusait de reculer.

Sans surprise, cela a mis Gattuso dans l’eau chaude, et des excuses n’ont pas suffi à empêcher une suspension de quatre matches de l’UEFA.

Gattuso a déclaré par la suite : « J’ai perdu la tête, j’ai fait des choses que je n’aurais pas dû faire et j’en assume la responsabilité.

“Jordan m’a cassé les couilles pendant toute la seconde mi-temps, mais je n’aurais pas dû réagir comme ça. Je m’excuse, et si une interdiction arrive, je l’accepterai.

.

Gattuso perdre son sang-froid n’était pas nouveau

De telles scènes de colère ont été une caractéristique de la carrière de joueur de l’Italien, et il reste l’un des plaqueurs les plus féroces que le jeu ait jamais vu.

Cependant, son agent a insisté sur le fait que Jordan était responsable de l’affrontement et a accusé l’entraîneur d’avoir provoqué le milieu de terrain.

Claudio Pasqualin a affirmé : « Jordan, après l’avoir continuellement chahuté, l’a insulté avec une phrase vraiment basse, en disant ‘f ****** bâtard d’italien’.

“Pour quelqu’un comme Rino, qui a un sens aigu de son identité italienne, je pense que c’est la plus dégoûtante et la plus injustifiable des insultes.”

.

Le match n’a pas été amical, surtout avec ce tacle de Flamini

Pendant ce temps, Jordan a déclaré à propos de l’affrontement: «Je viens d’être là. S’il me connaissait ou non, je ne sais pas. Je ne pense pas que cela aurait eu de l’importance pour lui.

« Il l’avait perdu pendant le match, avait reçu un avertissement et ne pouvait pas jouer à White Hart Lane. Et puis il l’a perdu dans ma région. C’était le capitaine et il faut être discipliné.

« Je l’ai perdu plusieurs fois. Pas tant que ça. J’ai très rarement été expulsé. Je n’allais pas bouger, dis-le comme ça. Définitivement pas.”

S’adressant à talkSPORT en 2011, le patron des Spurs, Harry Redknapp, a exprimé son choc face à la mêlée – admettant qu’il pensait que Gattuso allait s’excuser auprès de Jordan.

“C’était étrange, Joe Jordan est l’un des hommes les plus calmes du monde, mais c’est un homme dur”, a expliqué Redknapp.

«Vous ne voudriez certainement pas vous battre avec lui, il s’occupe simplement de choses.

“C’est l’une des personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer et je ne sais pas ce qui s’est passé avec Gattuso.

«Il vient de perdre la tête à cause de quelque chose et quand il a traversé à la fin du match, j’ai pensé qu’il venait s’excuser auprès de Joe.

“Je lui ai serré la main et j’ai pensé” il va bien, il se rend compte qu’il a fait une erreur ” et il est parti et a rendu fou Joe.

“Pas que ça ait eu beaucoup d’effet sur Joe, il est comme toi Andy [Gray], il a la tête dure après avoir dirigé toutes ces balles au fil des ans.