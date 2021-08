Gennova obtient le feu vert du DCGI pour démarrer les essais de phase II/IIII de son vaccin à ARNm

in

Gennova Biopharmaceuticals a reçu mardi l’approbation du Drugs Controller General of India (DCGI) pour commencer les essais de phase II/III pour son vaccin Covid-19. Gennova a développé le vaccin HGCO19 Covid-19, qui est le premier vaccin à base d’ARNm du pays. L’entreprise s’est engagée à fabriquer 60 millions de doses d’ici la fin de l’année.

La société a soumis les données cliniques provisoires de l’étude de phase I à l’autorité de réglementation, la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO). Le comité d’experts sur le sujet du vaccin (SEC) a examiné les données provisoires de la phase I et a constaté que le HGCO19 était sûr, tolérable et immunogène.

Genova est une société axée sur la biotechnologie de la société pharmaceutique Emcure Pharmaceuticals basée à Pune. Gennova a développé le vaccin en partenariat avec le soutien du Département de biotechnologie (DBT) du ministère de la science et de la technologie et de son PSU, le Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC). La plate-forme d’ARNm est une nouvelle technologie et des sociétés pharmaceutiques mondiales comme Pfizer et Moderna ont administré des millions de vaccins à ARNm Covid-19 au cours de la dernière année.

Sanjay Singh, PDG de Gennova Biopharmaceuticals, a déclaré qu’après avoir établi la sécurité du candidat vaccin Covid-19 à base d’ARNm HGCO19 dans l’essai clinique de phase I, la société commencerait l’essai clinique de phase II/III. “En parallèle, Gennova investit dans l’augmentation de sa capacité de fabrication pour répondre aux besoins en vaccins du pays”, a déclaré Singh.

Gennova a soumis le projet d’étude de phase II et de phase III pour une étude de phase II multicentrique, randomisée, à l’insu de l’observateur, suivie de manière transparente d’une étude de phase III pour évaluer l’innocuité, la tolérabilité et l’immunogénicité du candidat vaccin HGCO19 Covid-19 chez des sujets sains. L’étude sera menée en Inde sur 10 à 15 sites en phase II et 22 à 27 sites en phase III. Gennova prévoit d’utiliser les sites du réseau d’essais cliniques DBT-ICMR pour cette étude.

Renu Swarup, secrétaire, DBT et président de BIRAC, a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante dans la mission de développement de vaccins indigènes et a positionné l’Inde sur la carte mondiale pour le développement de nouveaux vaccins.

Selon la haute direction d’Emcure, Gennova bénéficierait des installations de remplissage et de finition disponibles chez sa société mère. Emcure a beaucoup de capacité d’injectables, qui pourraient être reconfigurées. La société prévoyait de réaffecter une grande partie de certaines de ses installations existantes à l’augmentation de la production de vaccins. En fin de compte, il y avait également des plans de partenariat avec des organisations de fabrication sous contrat en Inde. La société était confiante de pouvoir livrer 60 millions de doses d’ici la fin de l’année.

