Geno et Amy’s Ring Shopping tourne mal dans un aperçu exclusif

La star de Addict to Marriage, Geno, fait un grand pas avec Amy malgré ses inquiétudes concernant ses quatre précédents mariages. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de mardi de l’émission TLC, le couple se rend chez Simmons Fine Jewelry pour regarder les alliances – mais ce n’est pas la première fois qu’Amy achète une bague dans le magasin.

« J’ai connu Amy quand elle était petite. Ses parents sont mes clients, je l’ai regardée grandir », a déclaré le bijoutier Jay à la caméra. « Je sais qu’Amy a été mariée plusieurs fois – elle est venue ici et a acheté des bagues avec d’autres » amours de sa vie « et m’a déjà acheté des alliances. » Jay ajoute que c’est « excitant » de revoir Amy, plaisantant que même si leurs bagues « ne garantissent pas le mariage », il est « super heureux de pouvoir aider Amy et Geno à trouver une bague parfaite ».

Geno est un peu dépassé lorsqu’il s’agit de regarder des bagues, c’est pourquoi il a amené Amy avec lui pour des « commentaires » sur ce qu’elle aimerait réellement. « Nous avons des goûts un peu différents, alors nous avons pensé que c’était une bonne idée pour moi d’être ici », a déclaré Amy à Jay. À la recherche d’une bague « intemporelle », de préférence en platine, Amy sait parfaitement ce qu’elle veut, et Geno a l’air plus qu’un peu mal à l’aise.

« Est-ce que j’ai l’impression qu’il y avait une pression pour les achats de bagues ? Bon sang ouais. Bonjour », a-t-il dit plus tard aux producteurs. « La vérité, c’est que je ne sais pas quand j’ai l’intention de poser cette question. Je ne le suis pas. Il y a des hésitations, mais elle avait besoin de savoir, elle avait besoin d’un signe pour moi. , le mariage est quelque chose auquel je pense.' »

Jay sent également la pression sur Geno, d’autant plus qu’Amy choisit une bague de 46 000 $ comme sa bague préférée. « Amy aime vraiment les bijoux et sait ce qu’elle veut. Cela ne fait aucun doute », a déclaré le bijoutier, ajoutant: « Geno était un peu un cerf dans les phares. Il était un peu nerveux à propos de ses attentes. Amy a vraiment des attentes élevées pour une bague incroyable. » Accro au mariage est diffusé les mardis à 22 h HE sur TLC.