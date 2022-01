Geno Smith aurait dit à l’officier qu’il avait « un peu d ** k » et menacé les flics lors de son arrestation

Geno Smith aurait été un énorme crétin lors de son arrestation lundi … avec des flics disant qu’il les avait menacés et avait même dit à l’un d’eux, « vous avez un petit d ** k. »

Les agents de la patrouille de l’État de Washington ont expliqué les allégations dans de nouveaux documents de police, obtenus par TMZ Sports, affirmant que le quart-arrière des Seahawks de Seattle était combatif et argumentatif avec eux pendant une grande partie du processus de son arrestation.

Dans les documents, les flics disent qu’ils ont arrêté Smith vers 2 heures du matin dans le comté de King – quelques heures seulement après que Seattle ait fini de battre les Cardinals en Arizona dimanche – après avoir affirmé avoir chronométré sa Rolls Royce à 96 MPH dans une zone de 60 MPH.

Les agents disent que Smith conduisait également de manière erratique et changeait de voie sans signalisation … et lors de l’interrogatoire, ils disent qu’il empestait l’alcool.

Les flics disent que Smith leur a dit qu’il avait consommé du vin avant de prendre le volant – et qu’il s’est ensuite fâché contre eux lors des tests de sobriété sur le terrain qui ont suivi.

Geno Smith a mené un drive de 98 verges et a obtenu 5/5 pour 72 verges et un touché lors de son premier drive. Bien sûr. pic.twitter.com/wBaRCl7P6M – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 8 octobre 2021 @MySportsUpdate

Dans les documents, les officiers disent que Smith s’est disputé avec eux … et a finalement décidé d’arrêter complètement les tests. C’est à ce moment-là que les flics disent qu’ils l’ont arrêté et ramené au poste – où ils prétendent qu’il a fait un commentaire sur la taille du pénis d’un flic.

L’un des officiers a écrit dans les documents : « J’ai plaisanté avec lui sur le fait que ma femme pense que je travaille trop. D’une manière ou d’une autre, il a dit que c’était parce que ‘vous avez un peu d***’. »

« J’ai dit, wow, c’est peut-être le problème, puis il a dit que tu as un petit d***, ‘tu as un petit d*** syndrome.' »

Les flics disent que Smith a finalement refusé de passer un alcootest, alors ils l’ont emmené de là à l’hôpital pour faire prélever son sang.

Mais alors qu’il était au centre médical, ils disent que l’homme de 31 ans a refusé de se faire prélever du sang et est ensuite devenu furieux.

« Je vais foutre en l’air chacun d’entre vous », leur a dit un officier, leur a dit Smith.

Un autre officier a déclaré que Smith leur avait dit: « Vous ne voulez pas me voir sans ces menottes, vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer. »

Les officiers disent qu’ils ont finalement dû mettre des contraintes sur les bras et les jambes de Smith afin de prélever son sang … et ont affirmé tout le temps que Smith a déclaré: « que nous allions le regretter et que nous serions tous célèbres pour cela ».

Après que le sang ait été prélevé avec succès, les flics disent qu’ils ont ramené Smith au poste et l’ont condamné à une accusation de conduite en état d’ébriété.

Smith – qui devrait être un agent libre de la NFL cette intersaison – a publié une déclaration tard lundi après-midi après l’arrestation, exhortant ses fans à ne pas se précipiter pour juger.

« Être arrêté apporte une tache sur la réputation qui est impossible à défaire, peu importe ce qui s’est réellement passé », a déclaré Smith. « Je vous demande à tous de vous retenir de me juger de la même manière que vous le feriez pour un ami ou un membre de la famille. J’aurai plus à dire sur la route et vous demandera de vous montrer nu avec moi. »