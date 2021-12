Genpact va créer un centre technologique à Warangal

Le PDG de Genpact, Tiger Tyagarajan et son équipe ont rencontré ici le ministre de l’informatique de Telangana, KT Rama Rao, a annoncé jeudi un communiqué officiel.



Global IT Major Genpact installera ses installations à Warangal, à environ 140 km d’ici.

Le PDG de Genpact, Tiger Tyagarajan et son équipe ont rencontré ici le ministre de l’informatique de Telangana, KT Rama Rao, a annoncé jeudi un communiqué officiel.

Rama Rao a exprimé sa joie que Genpact ait choisi Warangal pour installer son centre technologique. Il a déclaré que cet investissement fournira un énorme coup de pouce au secteur informatique à Warangal.

« Mes compliments au PDG Tiger Tyagarajan et à son équipe pour avoir soutenu nos efforts visant à renforcer l’informatique dans les villes de niveau 2 », a déclaré le ministre.

Tyagarajan était heureux de noter que Warangal est très proche de leur campus de Pocharam et qu’il n’est qu’à une heure et demie de là.

Il a également souligné que Warangal dispose d’un écosystème académique très solide avec NIT Warangal et de nombreux collèges d’ingénieurs de niveau II, où ils peuvent trouver beaucoup de talents de qualité pour son centre technologique, selon le communiqué.

Tyagarajan a exprimé l’espoir que Warangal deviendra un important centre technologique et Genpact commencera très bientôt avec un effectif de 100.

Genpact compte actuellement un effectif mondial de plus de 100 000 personnes réparties dans de nombreux pays.

Tech Mahendra, Mindtree et Cyient ont déjà établi leurs campus à Warangal. Genpact est le nouvel ajout à la liste.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.