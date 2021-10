Genshin a un impact sur un auteur particulièrement particulier, trouvez votre chemin à travers la brume et le puzzle Shirokoro Peak

La quête Genshin Impact Particularly Particular Author est une quête du nouveau monde qui vous fait découvrir presque tout ce que l’île de Tsurumi a à offrir.

C’est une longue quête, alors assurez-vous de prendre du temps avant de commencer. Vous voudrez amener un personnage Pyro et un bon défenseur avec vous, et Thoma fait parfaitement l’affaire si vous avez la chance de l’avoir.

Genshin Impact Un auteur particulièrement particulier – Comment traverser le brouillard sur l’île de Tsurumi



Le téléchargement de la mise à jour 2.2 ajoute l’île de Tsurumi à votre carte, mais vous ne pouvez pas encore faire grand-chose là-bas. Vous devrez d’abord choisir une nouvelle quête du monde, bien que le jeu ne vous le dise pas.

Terminez d’abord Réminiscence de Seirai, puis retournez à la guilde d’Inazuma City pour obtenir une autre quête mondiale, Un auteur particulièrement particulier.

Suivez les instructions et vous vous retrouverez sur l’île de Tsurumi. Pour l’instant, il semble que ce soit la seule méthode pour obtenir un accès complet à l’île. J’ai essayé d’explorer avant de reprendre la quête et j’ai toujours fini par me perdre dans la brume.

Franchissez la porte de pierre et parlez à Ruu. Votre prochaine tâche consiste à collecter des plumes de l’arbre Thunderbird pour aider à le purifier pour un rituel à venir, bien que ce premier tour soit essentiellement un didacticiel pour la quête ultérieure. Suivez les marqueurs de la carte pour trouver chaque plume et utilisez votre vue élémentaire si vous vous perdez.

Genshin Impact Un auteur particulièrement particulier – Trouvez votre chemin à travers la brume pour faire une offrande Autake Plain



Dirigez-vous d’abord vers la plaine d’Autake, l’endroit brumeux le plus proche. Si les lanternes bordant le chemin sont violettes, utilisez Electro pour les activer et éviter de vous perdre. Assurez-vous d’avoir un bon caractère défensif dans votre groupe, comme Thoma, avant de toucher l’arbre.

Vous affronterez plusieurs des nouveaux ennemis du Rifthound pendant que vous recherchez cette série de plumes. L’utilisation de boucliers est le seul moyen de bloquer leur effet de corrosion, une maladie qui épuise progressivement les HP du groupe.

Genshin Impact Un auteur particulièrement particulier – Puzzle Shirokoro Peak



Le deuxième arbre est au nord de la plage d’Oina et a beaucoup plus de plumes à ramasser. Rassemblez tous ceux que vous pouvez au-dessus du sol, puis guidez les trois Seelies près de l’arbre vers leurs cours pour abaisser le niveau de l’eau.

Descendez, affrontez les Ruin Hunters et résolvez l’énigme du relais Electro. Il y a un Ruin Guard de l’autre côté de la porte, alors préparez-vous avant d’activer le mécanisme.

La pièce suivante contient plusieurs énigmes, mais votre première tâche consiste à trouver trois autres Seelies pour faire baisser à nouveau le niveau de l’eau.

Une fois cela fait, récupérez les pierres de relais du ravin nouvellement drainé. Vous devez compléter les deux circuits de chaque côté du mécanisme, mais ils sont séparés l’un de l’autre. En d’autres termes, n’essayez pas de relier les points relais au milieu.

Le mécanisme ouvre la porte à la dernière plume, alors saisissez-la et retournez à l’arbre.

Genshin Impact Un auteur particulièrement particulier – Trouvez votre chemin à travers la brume pour faire une offrande Sanctuaire Chirai



Le troisième arbre se trouve au nord-est d’Oina Beach et vous bénéficiez cette fois d’un répit pour les énigmes, en échange de plus de combat. Les plumes sont proches de l’arbre, mais un essaim d’électro Whopperflowers traque vos mouvements à presque chaque tour.

Vos récompenses pour tout cela sont, certes, un peu maigres :

50 Primogems 450 Aventurier EXP 5 Esprit du héros 5 Minerai d’amélioration mystique 50 000 Mora

Si vous rattrapez toujours votre retard sur la région d’Inazuma de Genshin Impact, consultez Tatara Tales, Sacred Sakura Cleansing et le puzzle Amakumo Peak pour tirer le meilleur parti de votre séjour au pays de l’éternité. Si vous en avez assez des énigmes et que vous avez besoin d’une pause, lancez votre ligne de pêche et obtenez une nouvelle arme d’hast brillante dans le processus