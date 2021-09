Genshin Impact active le mécanisme et comment résoudre les reliques de Seirai

Genshin Impact activer le mécanisme est une partie délicate d’une nouvelle quête du monde par ailleurs simple dans la mise à jour 2.1.

Vous devrez en activer plusieurs, et bien que ces puzzles suivent un modèle similaire aux puzzles de tuiles précédents, les règles sont un peu différentes cette fois-ci.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Genshin Impact active le mécanisme | Comment démarrer Reliques de Seirai



Dirigez-vous vers le village de Koseki sur l’île de Seirai et vous trouverez Fujiwara Toshiko attaqué par certains ennemis. Battez-les et parlez avec elle pour lancer une nouvelle commission de chasse au trésor.

Le prochain emplacement est à proximité et Toshiko vous donne une feuille vous indiquant l’ordre d’activation des symboles. Le premier mécanisme est simple. Il suffit de marcher sur les symboles dans l’ordre.

Genshin Impact active le mécanisme | Reliques de Seirai puzzle 2



Descendez dans le trou et tirez le levier. Commencez par la tuile la plus à droite et faites le tour du périmètre du carré jusqu’au centre. Comme les autres puzzles de tuiles de Genshin, vous ne pouvez pas sauter ou quitter le carré pour accéder à la tuile que vous voulez. Faire l’un ou l’autre annule votre effort actuel et vous oblige à recommencer.

Genshin Impact active le mécanisme | Reliques de Seirai puzzle 3

Le troisième puzzle peut être un peu plus difficile. Il semble que celui-ci puisse apparaître de manière aléatoire, donc la solution peut changer d’un jeu à l’autre. Cependant, il semble également que le modèle de base de « parcourir le périmètre et travailler vers le centre » s’applique également ici. C’est ce qui a résolu celui que nous avons rencontré et une variante supplémentaire que nous avons également vue. Assurez-vous que votre fête est en ordre avant d’ouvrir le coffre. Vous affronterez Hilichurls, Nobushi et quelques agents Cryo et Hydro Fatui peu de temps après.

Si vous travaillez toujours sur des énigmes dans la nouvelle mise à jour Genshin Impact, nous avons de nombreux guides pour vous aider.