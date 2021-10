Genshin Impact ajoute le mode 120 FPS à iPhone et iPad

Le jeu de rôle populaire Genshin Impact a reçu une mise à jour majeure cette semaine avec un nouveau personnage, plus de zones, d’événements et d’armes. Cependant, la mise à jour apporte également un nouveau mode 120 FPS à la version iOS du jeu, qui profite désormais de l’affichage ProMotion sur l’iPhone 13 Pro et l’iPad Pro.

Étant donné que l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPad Pro (2e génération et versions ultérieures) sont dotés d’un affichage ProMotion, qui permet une fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, les développeurs peuvent mettre à jour leurs applications et leurs jeux pour qu’ils s’exécutent à 120 images par seconde. Maintenant, Genshin Impact est l’un de ces jeux prêts pour la technologie ProMotion avec des fréquences d’images plus élevées.

Fait intéressant, comme l’a noté Tecnoblog, ce sont les premiers appareils qui peuvent exécuter Genshin Impact à 120 FPS. Le jeu est également disponible pour Android, PlayStation et Windows, mais les utilisateurs ne peuvent trouver que les modes 30 et 60 FPS lors de l’exécution de Genshin Impact sur ces plates-formes.

Plus tôt cette WWDC 2021, Genshin Impact a été élu meilleur jeu dans la catégorie « Visuals & Graphics in Games » aux Apple Design Awards. Apple dit que le jeu a « des scènes de bataille palpitantes et des paysages de grande envergure repoussent la frontière visuelle pour les jeux mobiles ».

Genshin Impact est disponible gratuitement sur l’App Store avec des achats intégrés.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :