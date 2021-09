Genshin Impact Amakumo Fruit emplacements et méthode de la ferme Amakumo Fruit

in

Genshin Impact Amakumo Fruit est un nouvel élément végétal introduit dans la mise à jour 2.1.

On le trouve exclusivement dans une région, mais vous voudrez faire un peu de travail avant de le cultiver. L’île de Seirai est un endroit dangereux au début.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Genshin Impact Amakumo Fruit | Qu’est-ce que le fruit d’Amakumo



Le fruit d’Amakumo est un nouveau matériau végétal dont l’utilisation principale est le matériau d’Ascension de niveau supérieur de Baal. Il peut y avoir de nouvelles recettes qui nécessitent également des fruits d’Amakumo, mais nous ne les avons pas encore rencontrées si c’est le cas.

Vous aurez besoin de plus de 100 d’entre eux pour atteindre la dernière phase d’Ascension de Baal, ce qui signifie que vous jouerez le long jeu avec elle. Pour l’instant, l’île de Seirai est le seul endroit où les trouver et les options agricoles sont limitées.

Genshin Impact Amakumo Fruit | Lieux de fruits Amakumo



Certains fruits d’Amakumo poussent sur les bords de l’île de Seirai, mais la plupart d’entre eux sont regroupés autour de la zone centrale des pics. Terminer Seirai Stormchasers facilite d’abord leur récolte, car vous n’avez pas à vous occuper de Balethunder pendant que vous vous rassemblez.

Emplacements de fruits d’Amakumo sur l’île de Seirai



Voici où chercher les fruits.

Genshin Impact Amakumo Fruit | Ferme fruitière d’Amakumo



Pour l’instant, il ne semble pas que vous puissiez faire pousser des fruits Amakumo dans le pot Serenitea. Nous avons essayé de les rassembler avec le distributeur de graines équipé et nous n’avons reçu aucune graine, bien qu’il soit possible que la culture de fruits d’Amakumo puisse apparaître plus tard.

Pendant ce temps, le meilleur pari agricole est de parcourir l’île de Seirai tous les deux ou trois jours. Le fruit d’Amakumo est un matériau végétal, et ceux-ci se réinitialisent toutes les 48 à 72 heures.

Assurez-vous également de rassembler de nombreux objets Hanguard pour l’ascension des talents du nouveau personnage de Genshin Impact. Vous aurez également besoin de Thunder Beads pour elle et pour l’Ascension de niveau supérieur de Sara, et Spectral Husks devrait être sur votre radar si vous jouez avec Aloy.