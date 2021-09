Genshin Impact annonce les récompenses de l’événement communautaire anniversaire ⋆ .

Genshin Impact le développeur miHoYo a révélé les événements communautaires et les récompenses à venir lors du premier anniversaire du jeu. Alors qu’il n’était initialement disponible que sur PlayStation 4, PC et mobile, Genshin Impact est arrivé sur PS5 en 2021 avec des plans pour une sortie future de Nintendo Switch.

Après avoir été lancé en tant que RPG d’action gratuit en septembre 2020, Genshin Impact est devenu un succès du jour au lendemain. Au fur et à mesure que la base de joueurs devenait de plus en plus grande, elle s’est rapidement transformée en une communauté dédiée pleine de discussions sur les personnages, de fan art, de théories de la tradition et bien plus encore. Cependant, les fans ont vivement critiqué le jeu et son développeur ces dernières semaines; beaucoup ont récemment été irrités par les récompenses annoncées pour le premier anniversaire de Genshin Impact. Le jalon d’un an est dans une semaine et il y a encore beaucoup de controverse autour du cadeau des 10 destins entrelacés, que certains prétendent qu’il est dérisoire pour une célébration d’un an. Bien que miHoYo n’ait pas traité ces plaintes directement, il a apparemment plus de récompenses d’anniversaire en réserve.

Dans un article sur le site officiel de Genshin Impact, miHoYo a fourni un aperçu des événements et des récompenses spécifiques à la communauté célébrant l’anniversaire du jeu. Plutôt que de se dérouler dans le jeu, les événements communautaires se tiendront sur les réseaux sociaux officiels de Genshin Impact. L’événement théâtral “Unforgettable Journey” aura lieu du 28 septembre au 12 octobre, récompensant les joueurs avec Primogems, Mora, Mystic Enhancement Ore et Hero’s Wit pour avoir regardé leurs propres expériences dans Genshin Impact au cours de l’année écoulée. L’événement “Message in Time” aura également lieu entre le 29 septembre et le 7 octobre, au cours duquel les joueurs pourront créer leurs propres cartes d’anniversaire pour 10 % de chances de gagner une bénédiction de la lune de Welkin ou 90 % de chances de gagner 100 000 Mora.

Parmi les autres événements à venir pour l’anniversaire de la communauté, citons un concours de cosplay, un défi de casse-tête, un tirage au sort de photographies et un cadeau pour la réaffichage d’œuvres d’art. Les récompenses pour ces événements vont des Primogems et des prix en espèces à un iPhone 13 et une souris de jeu Razor. Certains concours de soumission d’anniversaire sont déjà en cours, mettant en vedette de nombreux fan art comme un portrait pointilliste de Xiao de Genshin Impact.

Ces événements nouvellement annoncés (et surtout leurs récompenses) ont provoqué un tollé encore plus grand dans la communauté Genshin Impact, car certains joueurs les considèrent comme une gifle au visage. Beaucoup ont accusé miHoYo d’utiliser l’anniversaire du jeu comme excuse pour la publicité, et d’autres ont souligné que la quantité de Primogems proposée n’est même pas suffisante pour un seul personnage. À la lumière de la mauvaise réception de la gestion par miHoYo des récompenses d’anniversaire dans le jeu, le développeur pourrait en fait aggraver une mauvaise situation.

Genshin Impact est disponible sur PS5, PS4, PC, iOS et Android.

Source : miHoYo

