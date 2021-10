Genshin Impact Arataki Itto date de sortie et compétences divulguées

La date de sortie d’Arataki Itto dans Genshin Impact viendra avec la mise à jour 2.3 et une liste de compétences et de capacités a été divulguée.

MiHoYo a révélé le personnage sur Twitter aux côtés de Gorou. C’est devenu une tendance pour les développeurs chinois car ils ont maintenant tendance à révéler de nouveaux combattants pour la prochaine version à venir sur les réseaux sociaux afin d’éviter les fuites de bêtas.

Tout ce que nous savons officiellement, c’est le nom, l’apparence et certaines traditions du personnage, et cela a suffi à en faire un favori instantané des fans.

TUEUR DE DEMON : Heure de sortie de Hinokami Chronicles pour l’édition Standard Genshin Impact | Bande-annonce de la version 2.2

BridTV

5441

Impact Genshin | Bande-annonce de la version 2.2

https://i.ytimg.com/vi/PukB9J1Mih8/hqdefault.jpg

875713

875713

centre

13872

Quand sort Arataki Itto dans Genshin Impact ?

La date de sortie d’Arataki Itto dans Genshin Impact est le 24 novembre ou le 15 décembre.

Le 24 novembre est le jour de lancement officiel de la mise à jour 2.3, comme le souligne le billet de blog Aloy sur PC de miHoYo. Le 15 décembre est la date de sortie de la deuxième bannière selon la règle des trois semaines, donc l’arrivée du chef de gang dépend de s’il est le premier ou le deuxième souhait de l’événement.

Compétences Genshin Impact Arataki Itto

Les compétences et les capacités d’Arataki Itto dans Genshin Impact ont été divulguées par Honey Hunter World.

Ils sont une source généralement fiable et vous trouverez ci-dessous leurs attaques et éléments divulgués :

Attaque normale – Légendes du club de combat :

Attaque normale Effectue jusqu’à 4 frappes consécutives Lorsque sa 4ème attaque frappe des adversaires, Itto gagnera 2 charges de Superlative Superforce Max 5 stacks Le déclenchement de cet effet actualisera la durée actuelle de toutes les charges existantes

Attaque chargée Lorsque vous maintenez enfoncé pour lancer une attaque chargée, vous pouvez appuyer en continu pour utiliser des entailles Arataki Kesagiri sans utiliser d’endurance. Chaque entaille Arataki Kesagiri consommera 1 pile de Superforce superlative. Lorsqu’aucune pile de Superforce superlative n’est disponible, Itto effectuera un seul Saichimonji Slash

Attaque plongeante Plonge dans les airs pour frapper le sol, endommageant les adversaires le long du chemin et infligeant des DMG AoE à l’impact

Compétence élémentaire – Masatsu Zetsugi Akaushi Burst:

Lance Ushi, le jeune taureau akaushi et membre auxiliaire du gang Arataki, distribuant Geo DMC aux adversaires. Lorsque Ushi frappe des adversaires, il confère à Arataki Itto 1 stack de Superforce Superlative.

Ushi restera sur le terrain et apportera son soutien des manières suivantes :

Provoque les adversaires environnants et attire leur feu. Hérit des PV en fonction d’un pourcentage des PV max d’Arataki Itto. Lorsqu’il est attaqué, il fournira à Arataki Itto lui-même 1 pile Superlative Superforce.1 pile peut être gagnée de cette façon une fois toutes les 2 s. 0 ou sa durée se termine. Il accordera à Arataki Itto lui-même 1 pile de Superforce superlative en partant

Prise:

Ajuster l’angle de lancer Ushi est considéré comme une construction Géo et Arataki Itto ne peut avoir qu’1 Ushi qu’il a lui-même déployé sur le terrain à la fois

Elemental Burst – Descente royale Voici, Itto the Evil :

Il est temps de leur montrer la puissance du clan Arataki ! Pendant un certain temps, Itto laisse émerger son Raging Oni King intérieur, utilisant le Kanabou de son Oni King au combat.

Cet État a les propriétés spéciales suivantes :

Les attaques normales, chargées et plongeantes seront converties en Geo DMG, cela ne peut pas être annulé. L’ATK d’Itto sera augmentée en fonction de sa DEF. Son SPD d’Attaque Normale sera également augmenté. Les premier, deuxième et troisième combos de son Attaque Normale octroieront à Arataki Itto lui-même 1 stack de Superforce Superlative lorsqu’ils frappent des adversaires Itto gagne 20% de RES élémentaire et physique.

Le Raging Oni King State sera nettoyé lorsque Itto quittera le terrain.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Arataki Itto Hanamizaka Héroïques Le premier et le plus grand chef du gang Arataki Rapide comme le vent et puissant comme le tonnerre, c’est un homme intrépide avec du sang d’Oni qui coule dans ses veines.#GenshinImpact pic.twitter.com/YotIulzlYp – Genshin Impact (@GenshinImpact) 11 octobre 2021

Talents passifs

Vous trouverez ci-dessous les talents et constellations passifs divulgués.

Talents passifs :

Arataki IchibanQuand Arataki Itto utilise Arataki Kesagiri consécutifs, il obtient les effets suivants : L’augmentation maximale de l’ATK SPD est de 30% Augmente considérablement sa résistance à l’interruption Ces effets seront effacés une fois qu’il cessera d’effectuer des barres obliques consécutives

Lignée du Crimson OniArataki Kesagiri DMG est augmenté de 35% de la DEF d’Itto

Marmotte chasséLorsqu’un membre du groupe utilise une attaque pour obtenir du bois d’un arbre, il a 25% de chances d’obtenir une bûche de bois supplémentaire

Fardeau du guerrier

Pendant une courte période après avoir utilisé Masatsu Zetsugi Akaushi Burst, le combo d’attaque normale d’Itto ne sera pas réinitialisé.

Constellation :

Restez un moment et écoutezEn utilisant Royal Descent Behold, Itto the Evil lui fournit d’autres buffs à Superlative Superstrength. L’utiliser accordera à Arataki Itto 2 stacks à la place. Dès la première seconde d’utilisation de la compétence, 1 stack sera ajouté jusqu’à ce qu’un total de 3 aient été ajoutés

Rassemblez-vous, c’est une bagarre Après avoir utilisé Royal Descent Behold, Itto the Evil, chaque membre du groupe dont l’élément est Geo diminuera le CD de cette compétence de 1,5 s et restaurera 6 Énergies à Arataki Itto Un maximum de 6 s CD peut être diminué et 24 Énergie restaurées de cette manière

Cornes abaissées, venant à traversAugmente le niveau de Masatsu Zetsugi Akaushi Burst de 3 Le niveau d’amélioration maximum est de 15

Pain et beurre de prisonAlors qu’il est dans l’état Raging Oni King causé par Royal Descent Behold, Itto the Evil, Itto a un taux de CRIT 25% plus élevé contre des adversaires avec un pourcentage de HP restant égal ou inférieur à lui.

10 ans de gloire à Hanamizaka Augmente le niveau de Royal Descent Behold, Itto the Evil de 3 Le niveau d’amélioration maximum est de 15

Arataki Itto, Présent Les attaques chargées infligent 50% d’augmentation de CRIT DMG De plus, lorsqu’il utilise Arataki Kesagiri, il a 50% de chances de ne pas consommer de cumuls de Superlative Superforce

MIHOYO : Voici les personnages 4 étoiles de la rediffusion de Childe

Dans d’autres nouvelles, Minecraft Mob Vote 2021 date et liste pour Allay, Glare et Copper Golem