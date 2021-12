Genshin Impact Arataki Itto date de sortie et personnages de bannière 4 étoiles

Le compte à rebours jusqu’à la date et l’heure de sortie de la bannière Arataki Itto dans Genshin Impact est presque terminé et il est accompagné de personnages 4 étoiles soignés.

Les fans attendent avec impatience l’arrivée du chef de gang depuis qu’il a été révélé pour la première fois par miHoYo sur Twitter. Depuis, les fans sont tombés encore plus amoureux de lui en raison de son amitié avec Gorou et de sa soif pour la prétendue dame, Miss Hina.

La mise à jour 2.3 a été excellente jusqu’à présent, mais les rediffusions devraient enfin se terminer avec l’arrivée de deux nouveaux protagonistes jouables.

IMPACT GENSHIN : Codes actifs de décembre 2021 et date de sortie du dernier pack Prime Gaming Genshin Impact | Bande-annonce « Des ombres au milieu des tempêtes de neige »

A quelle heure sort la bannière Arataki Itto dans Genshin Impact ?

La date et l’heure de sortie de la bannière Arataki Itto dans Genshin Impact sont 15h00 PT, 17h00 GMT et 18h00 ET le 14 décembre.

Le compte à rebours officiel de MiHoYo indique qu’il sera disponible à 18h00, heure du serveur, le 14. Cela devrait se traduire par les heures ci-dessus pour les serveurs américains et européens.

Genshin Impact Arataki Itto bannière 4 étoiles personnages

Les personnages 4 étoiles de la bannière Arataki Itto dans Genshin Impact sont Gorou, Barbara et Xiangling.

Cette sélection de souhaits d’événement de personnage a été confirmée par miHoYo dans leur aperçu du souhait d’événement Oni’s Royale. Alors que Barbara et Xiangling sont de bons guerriers, Gorou est le plus attendu car il est nouveau et tout simplement adorable.

Nous lui avons été présentés avant la mise à jour 2.3, mais son personnage s’est beaucoup plus étoffé depuis. Et les fans sont amoureux de lui et de l’intrigue secondaire de Miss Hina.

Date de sortie de la mise à jour 2.4

La date de sortie de la mise à jour 2.4 est le 5 janvier 2022.

Le souhait de l’événement du personnage Oni’s Royale de MiHoYo se terminera le 4 janvier et le prochain chapitre commencera le lendemain. Itto et Gorou sont passionnants, mais 2.4 aura ses propres nouveaux personnages dans Shenhe et Yun-Jin.

