Genshin Impact Artist crée des préservatifs en latex scintillants Zhongli

Image : miHoYo

Depuis que les développeurs de Genshin Impact ont légalement sanctionné la production commerciale de produits dérivés pour les fans, j’ai vu toutes sortes de produits Genshin inhabituels apparaître sur Internet. Je pensais avoir tout vu après le tapis de souris Zhongli titty. Je n’avais pas. J’ai failli éclater de rire lorsqu’un ami m’a lié à ces préservatifs Zhongli, officieusement conçus et produits par l’artiste fan Jiji. Quelle conception.

Selon l’emballage intérieur, le préservatif en latex est fabriqué sans produits chimiques nocifs, ne contient pas de spermicide et est sans parfum. Il comprend un diagramme visuel sur la façon d’utiliser un préservatif. L’emballage rappelle également aux utilisateurs de vérifier la date d’expiration et de ne pas utiliser de ciseaux ou de dents. Ces préservatifs ne sont pas encore en vente, mais ils le seront.

Zhongli est un dieu mi-dragon, mi-qilin qui est connu comme un puissant défenseur du bouclier dans la méta Genshin. Normalement, il protège l’ensemble du groupe avec un bouclier de jade qui absorbe d’énormes quantités de dégâts. Il est tellement foutu que je ne prends même plus la peine d’esquiver les attaques. C’est le personnage parfait pour figurer dans quelque chose qui protège les gens contre les maladies sexuellement transmissibles.

Vous savez quoi? Ces préservatifs sont une excellente idée. Si coller le visage d’un célèbre personnage de gacha sur un emballage est ce qu’il faut pour que les gens se souviennent d’utiliser un préservatif, alors je suis tout à fait d’accord. Le sexe sans risque est important. Et bien que le créateur ait dit que les préservatifs étaient chers à produire, vous savez ce qui coûte plus cher ? Une grossesse non planifiée.

Les réponses de la communauté vont de l’humour à l’admiration en passant par le mépris. Certaines des blagues incluent : « vous protège d’une responsabilité énorme » et « * ma femme et moi sur le point d’avoir des relations sexuelles* attends bébé, je dois obtenir mon zhongdom ». La grande majorité des retweets de citations ont déclaré que les joueurs de Genshin n’ont pas de relations sexuelles. Même si la généralisation était vraie, cela pourrait ne pas avoir d’importance. Certains commentateurs asexuels ont déclaré qu’ils voulaient acheter les préservatifs pour leur collection Genshin. Mais toutes les réactions n’ont pas été positives. De nombreux retweets de citations ont précédé les photos de l’emballage non explicite du préservatif avec des avertissements de contenu, comme si l’existence même des préservatifs était en quelque sorte offensante. Jiji est un artiste finlandais, et il a été surpris par une partie de l’ignorance entourant les préservatifs dans les réactions à ses tweets.

Bien que de nombreux fans envisagent de les acheter à des fins décoratives, j’espère vraiment que ces Zhongdoms seront réellement utilisés. Le sexe sans risque est important, vous tous.