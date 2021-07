Genshin Impact Ayaka build, matériaux, date de sortie, et plus

Genshin Impact Ayaka est le nouveau personnage 5 étoiles introduit dans Genshin Impact 2.0.

C’est une utilisatrice d’épée avec Cryo comme élément et a le potentiel d’infliger des dégâts importants avec la bonne construction. La mise à niveau d’elle et de ses talents consiste à s’engager avec les nouveaux patrons d’Inazuma et à rassembler de nouveaux objets sur le terrain, vous voudrez donc avoir la bonne construction pour le Homeward Heron.

Date de sortie de Genshin Impact Ayaka

La date de sortie d’Ayaka est le 21 juillet, jour de la mise en ligne de la mise à jour Genshin Impact 2.0.

Bannière Genshin Impact Ayaka

La bannière d’Ayaka durera environ trois semaines avant d’être remplacée par une nouvelle à la mi-août qui mettra en vedette Yoimiya.

Bannière Genshin Impact Ayaka 4 étoiles

miHoYo n’a pas officiellement annoncé les autres personnages rejoignant la bannière Ayaka. Cependant, les fuites ont trouvé des informations montrant ces trois personnages quatre étoiles accompagnant Ayaka :

Yanfei Ningguang Chongyun

Ces rumeurs doivent être traitées avec un certain scepticisme jusqu’à ce que miHoYo annonce les détails de la bannière officielle.

Ayaka est un personnage cinq étoiles, ce qui signifie que vos chances de l’obtenir sont faibles même pendant la bannière du personnage. Le système de pitié des personnages cinq étoiles signifie que vous êtes assuré d’avoir un personnage cinq étoiles sur votre 90e souhait après 89 souhaits sans en obtenir un. Il n’y a aucune garantie que ce sera Ayaka.

Genshin Impact Ayaka Talents

Ce sont les compétences et les spécialités d’Ayaka.

Kamisato Art : Hyouka (Compétence élémentaire d’Ayaka)

Lance des adversaires dans une attaque AoE Cryo

Kamisato Art : Senho (Ayaka Alternate Sprint)

Ayaka se drape dans le brouillard qui lui permet de marcher sur l’eau. Cette action consomme de l’endurance. Lorsque Ayaka réapparaît, le brouillard inflige Cryo aux ennemis proches et transforme les attaques normales, chargées et plongeantes en attaques Cryo.

Kamisato Art : Soumetsu (Ayaka Elemental Burst)

Invoque une tempête de verglas qui attaque les ennemis à plusieurs reprises et inflige des dégâts de cryo pendant cinq secondes. Après cinq secondes, la tempête de neige explose et inflige des dégâts de cryo AoE

Genshin Impact Ayaka Passifs

PassifLa description

Fruits de Shinsa10 % de chances de recevoir le double du produit lorsqu’Ayaka fabrique des matériaux d’armes Sanctification d’Amatsumi KumitsumiAprès avoir utilisé Hyouka, les dégâts d’attaque normaux et chargés d’Ayaka augmentent de 30 % pendant six secondes. pendant 10 secondes, une augmentation de 18% des dégâts de Cryo

Genshin Impact Ayaka Constellations

ConstellationLa description

Sakura balayée par la neige Lorsque des attaques normales ou chargées infligent des dégâts de cryo, il y a 50 % de chances de réduire le temps de recharge de Hyouka de 0,3 seconde. Blizzard Blade Seki no ToSoumetsu génère deux flocons de givre supplémentaires qui infligent chacun 20% des dégâts totaux de l’original. Frostbloom KamifubukiAugmente le niveau de Soumetsu de trois Ebb et FlowLes ennemis endommagés par les flocons de givre de Soumetsu ont une défense réduite de 30% pendant six secondes Blossom Cloud Irutsuiki Augmente le niveau de Hyouka de trois Dance of SuigetsuToutes les 10 secondes, Ayaka gagne un buff qui augmente les dégâts d’attaque chargée de 298%. Cela se réinitialise 0,5 seconde après qu’une attaque chargée se connecte à un ennemi.

Genshin Impact Ayaka Materials to Farm

Les matériaux de talent et les matériaux de niveau supérieur d’Ayaka sont presque tous des objets flambant neufs, à l’exception des objets habituels de la série Shivada. Voici ce qu’il faut surveiller.

Fleur de Sakura – Rassemblez autour du Cœur perpétuel d’Inazuma – Lâché par des matrices mécaniques perpétuelles (niveau 30+). Ceux-ci ressemblent à des ennemis Hypostasis, et vous les trouverez sur Narukami Isand. Objets de la série Handguard – Lâchés par Nobushi, les ennemis humains d’Inazuma Branche Bloodjade – Obtenu en terminant des batailles d’Azhdaha (niveau 70+)

Pour ses matériaux de talent, vous cultiverez la nouvelle série d’objets Élégance et utiliserez plus d’objets Garde-main.

Matériel de talent Matériel Genshin Impact Ayaka pour Talent Ascension

NiveauMatériaux

23 Enseignements de l’élégance, 6 Garde-main ancien 32 Guide de l’élégance, 3 Garde-main Kageuchi 44 Guide de l’élégance, 4 Garde-main Kageuchi 56 Guide de l’élégance, 6 Garde-main Kageuchi 69 Guide de l’élégance, 9 Garde-main Kageuchi 74 Philosophies de l’élégance, 4 Garde-main célèbre, 1 Branche Bloodjade 86 Philosophies of Elegance, 6 Célèbres garde-mains, 1 Branche Bloodjade 912 Philosophies of Elegance, 9 Célèbres garde-mains, 2 Branches Bloodjade 1016 Philosophies of Elegance, 12 Célèbres garde-mains, 2 Branche Bloodjade, 1 Couronne de perspicacité pour l’ascension

NiveauMatériaux

201 Shivada Jade Sliver, 3 Sakura Blossom, 3 Old Handguard, 20 000 Mora 403 Fragment de jade Shivada, 2 Perpetual Heart, 10 Sakura Blossom, 15 Old Handguard, 40 000 Mora 506 Shivada Jade Fragment, 4 Perpetual Heart, 20 Sakura Blossom, 12 Kageuchi Handguard , 60 000 Mora 603 Mora Shivada Jade, 8 Perpetual Heart, 30 Sakura Blossom, 18 Kageuchi Handguard, 80 000 Mora 706 Shivada Mora Jade, 12 Perpetual Heart, 45 Sakura Blossom, 12 Célèbre Handguard, 100 000 Mora 806 Shivada Jade Gemstone, 20 Perpetual Heart, 60 fleurs de Sakura, 24 garde-mains célèbres, 120 000 Mora

Genshin Impact Ayaka construire

Ayaka tourne autour d’infliger des dégâts de Cryo. Cependant, elle a une faible régénération d’énergie. La construction idéale prendra les deux points en considération pour maximiser ses forces.

Armes Ayaka

La nouvelle épée Mistsplitter Reforged est probablement conçue comme l’arme idéale d’Ayaka. Il offre des dégâts élevés, une augmentation du taux de coups critiques de l’utilisateur et des dégâts élémentaires dans certaines conditions.

Si vous n’avez pas de chance avec les souhaits d’armes, le Prototype Rancor forgeable est une alternative appropriée.

Artefacts Ayaka

Blizzard Strayer est un ajustement naturel pour la compétence et l’éclatement d’Ayaka. Le bonus de deux pièces augmente les dégâts de Cryo de 15%. Le bonus de quatre pièces augmente le taux de critique d’Ayaka de 20% si un adversaire est infligé avec Cryo et de 20% supplémentaires si cet adversaire est gelé.

Le nouvel ensemble cinq étoiles Emblem of Severed Fate est un autre bon choix. Son bonus en deux parties augmente la recharge d’énergie de 20%, ce qui en fait un bon complément pour Blizzard Strayer.

Si vous n’êtes pas encore tout à fait prêt à affronter Inazuma, découvrez les meilleures façons d’augmenter rapidement votre rang d’aventure.

Ayaka vaut-il la peine d’être tiré ?

Genshin Impact a beaucoup de personnages Cryo, mais Ayaka vaut la peine d’être tiré pour plusieurs raisons. Son attaque de base correspond à celle d’Eula, mais Ayaka se déplace plus rapidement et a un AoE Burst qui ne dépend pas des dégâts infligés pour sa puissance d’attaque. Son sprint alternatif sera probablement également utile lors de l’exploration d’Inazuma.

Néanmoins, si vous avez déjà Mona et un ou deux personnages Cryo, vous voudrez peut-être enregistrer vos Primogems pour la bannière de Yoimiya.