Genshin Impact Canine Bunshin sont les combats de boss secrets

Capture d’écran : miHoYo

Écartez-vous, Pouvez-vous caresser le chien, les joueurs de Genshin Impact ont découvert qu’il était possible de tuer les chiens ninja de garde dans la phase furtive du dernier événement. Auparavant supposé invincible, c’est un acte qui, horriblement, prend des millions de points de dégâts à réaliser. Je ne sais pas ce qui est le plus horrible : le fait que des gens tuent ces chiens mignons, ou que les attaques ultimes de ces puissants personnages ne fassent que des dégâts aux puces.

Bantan Sango Case Files est l’événement le plus récent de Genshin Impact, dans lequel les joueurs doivent sauver des animaux capturés en évitant furtivement les chiens ninja. Il n’y a pas eu d’explication sur la façon dont ces chiens ont trouvé un emploi rémunéré en tant que ninjas, mais l’événement préfigure la force des chiens en les faisant assommer un PNJ de quête. Il s’avère que ce sont aussi des ennemis féroces dans le jeu. Au lieu de vous renvoyer à un point de contrôle comme dans de nombreux jeux d’infiltration, les chiens ninja essaieront de vous attaquer avec des shuriken électriques. La bonne chose à faire serait d’activer une machine à fumée et de se cacher un peu avant de tenter un autre sauvetage d’animal. Mais certains joueurs de Genshin n’ont jamais été intéressés à relever les défis de la « bonne » manière.

Plusieurs joueurs de Genshin ont choisi de ne pas battre en retraite et ont en fait battu les chiens en combat direct. Laissez-moi vous expliquer à quel point c’est absurde. Les joueurs ont signalé que ces chiens ont environ 1 à 3 millions de points de santé. C’est plus que les points de vie dataminés pour Andrius, un boss que les joueurs peuvent cultiver chaque semaine. Plusieurs joueurs rapportent que les chiens ont plus de santé que les ennemis actuels de Spiral Abyss (un mode de défi Genshin qui fonctionne comme un test DPS). Une attaque ultime entièrement construite inflige généralement moins de 100 000 dégâts. Il était surréaliste de voir des YouTubers spammer leurs attaques les plus puissantes pour infliger des dommages aux puces à ces chiots ninja.

Mais ces joueurs seraient sûrement punis pour leurs crimes contre les toutous, non ? Nan. Après avoir provoqué un maelström de carnage, les animaux volés dans la quête peuvent être sauvés comme d’habitude. Tuer un ami à quatre pattes pour en sauver un autre ? C’est net-zéro, les gens. Il semble que les chiens aient été conçus pour être vaincus pour ceux qui recherchaient un frisson supplémentaire.

Pour le reste d’entre nous avec une moralité élevée, il est heureusement beaucoup plus rapide de simplement se faufiler devant le Canine Bunshin.