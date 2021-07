Genshin Impact : Comment activer la sauvegarde croisée en liant vos comptes PSN et miHoYo

La sauvegarde croisée, ou la progression croisée, sera ajoutée à Genshin Impact avec la mise à jour 2.0, ainsi que la nouvelle ville d’Inazuma et plusieurs nouveaux personnages. Cela signifie qu’avant de devoir conserver différents personnages sur différentes plates-formes, vous pouvez désormais jouer en tant que Voyageur sur plusieurs appareils.

Les développeurs MiHoYo ont récemment expliqué comment cela fonctionne, et bien que le processus de liaison soit un peu délicat, il n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît. Voici les étapes, et pour rappel, ces options ne seront pas disponibles avant le 21 juillet, alors n’essayez pas de lier les comptes avant cette date.

Une note sur les termes : nous appellerons un compte général « iOS/Android/PC » un « compte MiHoYo ». En effet, vous devez créer votre propre compte pour jouer sur ces appareils. La PlayStation, en revanche, crée son propre compte MiHoYo lorsque vous ouvrez Genshin dessus pour la première fois, distinct de celui des appareils susmentionnés. Donc, par souci de différenciation, nous appellerons cela un “compte PSN”.

Si vous n’avez jusqu’à présent joué à Genshin que sur un seul appareil, que ce soit sur votre téléphone/PC ou votre PlayStation, alors il y a une bonne nouvelle : lier les deux et activer la sauvegarde croisée est possible. Notez qu’une fois que vous avez lié des comptes, vous ne pouvez pas les dissocier. Donc, si vous souhaitez séparer votre temps de jeu entre les deux appareils, ne suivez pas les étapes ci-dessous.

Si vous souhaitez bénéficier de la progression croisée et que vous souhaitez incarner vos personnages n’importe où, voici ce que vous devez faire.

PSN aux utilisateurs d’Android/iOS/PC

Source : MiHoYo

Si vous avez joué à Genshin sur votre PlayStation jusqu’à présent et que vous ne vous êtes pas encore connecté à un compte sur un autre appareil, alors vous avez de la chance. Ce processus sera relativement simple. Ouvrez Genshin Impact sur votre PlayStation, puis allez dans Paramètres, puis dans le sous-menu Compte.

À partir de là, recherchez le centre d’utilisateurs, puis recherchez l’option pour lier le compte. Liez votre compte à une adresse e-mail qui n’est pas déjà associée à un compte MiHoYo, et elle sera associée au compte créé sur votre PlayStation.

Une fois connecté à ce compte correspondant sur votre téléphone Android, votre progression entre les deux sera liée. Vous pourrez même débloquer des trophées PlayStation en jouant sur votre téléphone.

Utilisateurs Android/iOS/PC vers PSN

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent déplacer les progrès que vous avez réalisés sur Genshin de votre compte MiHoYo vers votre PlayStation, cela va nécessiter une certaine vigilance de votre part. Installez Genshin Impact sur votre PlayStation, puis ouvrez le jeu pour la première fois.

Dès que vous ouvrez le jeu après avoir accepté les conditions d’utilisation, une fenêtre apparaîtra, vous invitant à vous connecter à votre compte MiHoYo. NE PAS cliquer au-delà de cette fenêtre. C’est votre seule chance de vous connecter à votre compte et de le lier à votre PlayStation avant qu’il ne crée un compte MiHoYo pour vous.

Une fois que vous vous êtes connecté avec votre adresse e-mail, votre MiHoYo est désormais lié à votre compte sur PlayStation et votre progression sera partagée sur les deux plateformes (lorsque la mise à jour sera mise en ligne).

Et si j’avais joué Genshin sur les deux ?

Il y a de mauvaises nouvelles pour ceux qui ont déjà progressé sur PlayStation et un autre appareil – vous ne pouvez pas lier les deux comptes actifs. Vous devrez essentiellement choisir l’un ou l’autre ou abandonner l’idée de lier complètement. Voici l’explication officielle de MiHoYo : « La raison en est que votre compte PSN enregistre automatiquement un compte miHoYo après vous être connecté à Genshin Impact. Ainsi, il ne peut pas être lié à une adresse e-mail déjà associée à un autre compte miHoYo. »

Si vous avez progressé sur les deux comptes, le moyen le plus simple de conserver les deux et de jouer au moins un sur deux appareils est d’utiliser un e-mail différent ou nouveau pour créer un lien vers votre compte PSN Genshin. Lorsque vous vous connectez à ce compte sur votre PC ou votre téléphone, vous pourrez suivre la progression de votre personnage enregistré PS. Vous ne pourrez pas jouer avec votre autre personnage sur votre PlayStation, mais vous aurez au moins un personnage sur plusieurs appareils.

Il y a quelques mises en garde pour la sauvegarde croisée. Par exemple, il n’est pas pris en charge sur différents serveurs – vous ne pouvez avoir de sauvegarde croisée que sur un seul serveur. Il n’est pas non plus pris en charge pour les serveurs TW, HK, MO, car ceux-ci n’existent pas encore pour le PSN. Pour une liste complète de toutes les mises en garde, lisez la FAQ de MiHoYo sur le sujet. Si vous vous préparez à jouer à Genshin sur votre téléphone, vous voudrez peut-être investir dans de bons accessoires de jeu mobile pour améliorer l’expérience.

