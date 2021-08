Genshin Impact continue de s’étendre, avec de nouveaux personnages, quêtes, lieux et plus ajoutés assez régulièrement. Bien qu’il ne s’agisse pas encore de la plus grande mise à jour, Genshin Impact Update 2.1 est en route, fournissant l’un des ajouts de personnages les plus uniques à ce jour sous la forme d’un événement croisé. Pendant un certain temps, les joueurs sur PS4 et PS5 pourront acquérir Aloy d’Horizon Zero Dawn.

Si vous craignez de manquer Aloy dans l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles, ne vous inquiétez pas, car nous avons ce qu’il vous faut. Voici comment débloquer Aloy en tant que personnage jouable.

Genshin Impact Comment débloquer Aloy en tant que personnage jouable

Déverrouiller Aloy est un processus très simple. Pour commencer, elle n’est disponible pour le moment que pour les joueurs sur consoles PlayStation, bien qu’elle arrive sur les appareils mobiles à une date ultérieure. Les joueurs devront déjà être ou atteindre le rang d’aventure 20 lors de la mise à jour 2.1 et de la prochaine mise à jour 2.2. Une fois ce rang atteint, vous recevrez Aloy via le système de messagerie en jeu de Genshin Impact. C’est si facile! Avec l’ajout d’Aloy, la liste des personnages de Genshin Impact atteint 41 personnages jouables uniques.

Compétences, talents et capacités de Genshin Impact Aloy

Aloy est un personnage cinq étoiles considéré comme le “Sauveur d’un autre monde”. Elle brandit son arc de prédateur avec des capacités de cryo qui reflètent ses compétences en tir à l’arc de ses propres jeux.

Prophéties de l’aube : Explosion élémentaire d’Aloy. Elle lance une Cryo Power Cell et la frappe avec une flèche, infligeant des dégâts AoE Cryo.

Terres sauvages congelées : Compétence élémentaire d’Aloy. Améliore Aloy et ses alliés, affaiblit les ennemis et inflige des dégâts cryogéniques en se dispersant dans les bombes Chillwater. Si une bombe gelée ou une bombe d’eau glacée touche un ennemi, ils sont affaiblis et Aloy gagne une pile de bobines, ce qui augmente ses dégâts.

Remplacement de combat : Aloy Talent. Permet à tout le groupe de bénéficier de dégâts accrus via les piles de bobines.

Glace vive : Un effet qu’Aloy gagne en obtenant quatre piles de bobines. Convertit les dégâts d’attaque normale en dégâts cryogéniques

Frappe puissante : Aloy Talent Passif. Augmente constamment son bonus de dégâts Cryo.

L’attaque d’Aloy est également augmentée de 66 lorsqu’elle utilise son arc de prédateur. Cet arc accorde également à Aloy des dégâts d’attaque normaux et chargés augmentés de 10 % pendant 6 secondes chaque fois qu’elle inflige des dégâts de Cryo. Pour un aperçu de certaines de ces capacités en action, vous pouvez consulter la démo de personnage pour Aloy ci-dessous :

En dehors de Genshin Impact et du monde de Teyvat, la prochaine aventure principale d’Aloy se présente sous la forme d’Horizon Forbidden West. Alors qu’il était initialement prévu de lancer à un moment donné dans la gamme Holiday 2021, il a été légèrement retardé en raison de la nécessité de peaufiner davantage pendant la pandémie en cours. Il est actuellement prévu pour une date de sortie le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.

