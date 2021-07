Genshin Impact : Comment débloquer Inazuma

in

Genshin Impact Update 2.0 est là, présentant la région d’Inazuma, patrie de l’Electro Archonte, aux voyageurs. Cependant, tout le monde n’aura pas accès à Inazuma tout de suite. Il y a quelques prérequis que les joueurs doivent remplir avant de pouvoir se rendre à Inazuma, et les nouveaux joueurs ne pourront pas du tout le faire. Il est regrettable que l’un des meilleurs jeux Android bloque les joueurs dans des quêtes comme celle-ci, mais c’est ainsi que Genshin Impact fonctionne.

Si vous jouez à Genshin Impact depuis le début, vous avez probablement déjà terminé tout ce que vous devez faire pour déverrouiller Inazuma. Sinon, nous passerons en revue les prérequis et comment mettre les voiles pour la nouvelle région.

Comment débloquer Inazuma

Inazuma n’est pas ouvert à tout le monde dès le départ. Les deux plus grands prérequis que vous devez remplir pour y arriver sont :

Atteignez le rang d’aventure 30 Terminez la quête Archonte “Vents d’automne, feuilles écarlates”

Atteindre le rang d’aventure 30 peut prendre des dizaines d’heures et signifiera probablement que vous avez déjà terminé les quêtes Archontes appropriées. Les quêtes Archonte couvriront les histoires de Mondstadt et Liyue. “Vents d’automne, feuilles écarlates” est sorti le 29 juin dans le cadre de la mise à jour 1.6, et vous devez avoir terminé les quêtes d’archonte de Liyue pour le déverrouiller.

Si vous avez déjà terminé “Vents d’automne, feuilles écarlates”, vous devriez vous connecter et voir une nouvelle quête Archonte, “Le dieu immuable et l’Euthymie éternelle”, dans vos missions. Cette quête vous enverra parler à Katheryne à la Guilde de l’Aventure à Liyue. Après lui avoir parlé, vous passerez devant la forêt de pierre de Guyun à l’est où un navire vous attend. Rendez-vous au marqueur de quête, parlez au capitaine du navire et vous serez en route.

Une fois arrivé à Inazuma, vous êtes libre d’explorer la région à votre guise. Bien qu’Inazuma soit composé de six îles principales, seules trois sont disponibles à partir de la mise à jour 2.0. Ces îles sont :

Île de Narukami Île de Kannazuka Yashiori

Grâce au nouveau Character Event Wish, les joueurs peuvent également débloquer Kamisato Ayaka, un utilisateur d’épée Cryo cinq étoiles originaire d’Inazuma. Avec Kamisato Ayaka, la mise à jour 2.0 présente l’archer pyrotechnique cinq étoiles Yoimiya et l’utilisateur quatre étoiles d’Anemo claymore Sayu.

Les voyageurs expérimentés ne devraient avoir aucun problème à se rendre à Inazuma maintenant que la mise à jour 2.0 est sortie. Pour tous ceux qui découvrent le jeu, vous devrez passer un peu de niveau avant de pouvoir vous amuser.