Genshin Impact Délicieux ! guide des événements pour chaque plat

Les Genshin Impact « Délicieux! L’événement Web Barbecue Under The Stars est actuellement en ligne, et avec lui vient le défi de cuisiner chaque plat unique qui peut être trouvé dans les archives Grilled Fish. Chaque nouveau plat est accompagné de ses propres récompenses de déverrouillage, donc si vous voulez tirer le meilleur parti de cet événement à durée limitée, vous devrez remplir l’intégralité des archives.

En tant que tel, nous avons rédigé ce guide (avec beaucoup d’aide du Genshin Impact Reddit où d’autres joueurs travaillent dur pour essayer de comprendre toutes les recettes) pour vous montrer comment griller chaque plat présenté dans le Yummy! Événement barbecue sous les étoiles.

Ce guide sera mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux plats seront découverts, mais avec un temps de recharge de six heures entre chaque poisson que Childe attrape, il n’y a pas de précipitation pour remplir les archives le premier jour. Au lieu de cela, parcourez la liste de haut en bas, assurez-vous simplement de vous connecter tous les jours si vous voulez chaque entrée !

Comme référence pour les différentes étapes de cuisson, nous vous recommandons de vous référer à l’excellente table des poissons trouvée sur le wiki Genshin Impact Fandom.

Tous les plats de poisson grillé

Voici tous les plats trouvés dans l’archive Poissons Grillés, dans l’ordre où ils apparaissent dans la liste :

Poisson grillé frais et juteux – Les deux côtés du poisson sont à moitié cuits, avec juste ce qu’il faut d’assaisonnement.

Poisson grillé avec assaisonnement doux – Un côté du poisson doit être parfaitement cuit (brun doré), avec un assaisonnement léger/moyen appliqué.

Poisson-globe amer grillé à la sauvage – Doit utiliser le poisson-globe amer. Les deux côtés doivent être parfaitement cuits (brun doré) avec juste ce qu’il faut d’assaisonnement.

Plat Medaka exquis – Doit utiliser le poisson Medaka. Les deux côtés doivent être parfaitement cuits (brun doré) avec juste ce qu’il faut d’assaisonnement.

Bar doré parfaitement grillé – Doit utiliser le Golden Bass. Les deux côtés doivent être parfaitement cuits (brun doré) avec juste ce qu’il faut d’assaisonnement.

Poisson grillé ordinaire – N’importe quel poisson. Cuit des deux côtés jusqu’à ce qu’ils aient une couleur rougeâtre (vient avant le brun doré parfaitement cuit). Appliquez juste la bonne quantité d’assaisonnement.

Sashimi ? – Avoir au moins un côté non cuit, avec un assaisonnement léger/moyen.

Sashimi avec sauce extra épaisse? – Avoir au moins un côté non cuit avec un assaisonnement fort.

Poisson Grillé Avec Assaisonnement Fort – Un côté du poisson doit être parfaitement cuit (brun doré), avec une forte quantité d’assaisonnement appliqué.

Poisson grillé grillé – Un côté du poisson brûlé, avec n’importe quelle quantité d’assaisonnement.

Tête de serpent noire grillée – Les deux côtés du poisson ont brûlé, avec n’importe quelle quantité d’assaisonnement.

Plats Secrets

L’archive Grilled Fish propose également cinq recettes cachées, sans aucun indice dans le jeu pour vous aider à les découvrir. Ceux-ci sont:

Poisson grillé explosif et trop cuit – Doit utiliser le poisson Medaka. Grillez entièrement les deux côtés du poisson et appliquez la juste quantité d’assaisonnement.

Poisson grillé qui a brisé toutes les dimensions – Vous pouvez utiliser n’importe quel poisson pour ce plat. Cuire les deux côtés du poisson jusqu’à ce qu’un trou y soit brûlé. Appliquer n’importe quelle quantité d’assaisonnement.

Poisson grillé au-delà de l’espace et du temps – Doit utiliser le poisson Medaka. Les deux côtés doivent être entièrement grillés. Vous devez appliquer juste la bonne quantité d’assaisonnement.

Incroyable poisson grillé qui a impressionné Paimon – Doit utiliser Golden Bass. Un côté du poisson doit être entièrement grillé, l’autre côté doit être brûlé. Nécessite juste la bonne quantité d’assaisonnement.

Poisson grillé numéro un à Teyvat – Actuellement inconnu. Nous mettrons à jour ce guide au fur et à mesure que nous découvrirons comment confirmer comment créer des plats particuliers. D’ici là, consultez nos autres guides Genshin Impact tels que cette liste de codes Genshin Impact et notre Aloy Build !