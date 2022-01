Genshin Impact – des séquences de gameplay de Yae Miko ont été divulguées

Juste au moment où vous pensez que vous avez les mains pleines avec un tout nouveau Genshin Impact contenu avec la mise à jour 2.4, nouvelles images de Yae Miko est tombé en ligne montrant le personnage se déplaçant dans le jeu, ainsi qu’un aperçu rapide de leurs attaques et capacités.

Bien que nous n’ayons aucune date de sortie confirmée pour Yae Miko, le compte Twitter officiel de Genshin Impact a publié un bref aperçu du personnage aux côtés d’une belle œuvre d’art. Yae Miko est un personnage incroyablement important dans l’histoire d’Inazuma et, en tant que tel, se démarque comme un ajout profondément souhaité à la liste de la communauté Genshin Impact.

Yae Miko Amusement astucieux

Guuji du sanctuaire du Grand Narukami

La jeune fille principale du sanctuaire du Grand Narukami Shrine et descendante de la lignée Kitsune, la servante et amie d’Eternity… et l’intimidante rédactrice en chef de Yae Publishing House, un éditeur de romans légers. pic.twitter.com/xgMxeQrTnp

– Genshin Impact (@GenshinImpact) 31 décembre 2021