Genshin Impact des tenues alternatives et pourquoi les fans pensent qu’ils sont censurés

MiHoYo a annoncé des tenues alternatives dans Genshin Impact pour Amber, Rosaria, Mona et Jean, et les fans pensent qu’ils sont des exemples de censure pour les serveurs chinois.

La mise à jour 2.4 vient tout juste de sortir et janvier est un mois passionnant pour les voyageurs. Shenhe et Yun Jin sont disponibles dès maintenant, et il y aura plus d’événements à apprécier une fois que les prochains souhaits d’événement de personnage seront publiés.

Tout cela est très excitant, mais il y a aussi des skins à venir qui couvrent la région du cou.

Tenues alternatives Genshin Impact

MiHoYo a annoncé des tenues et des skins alternatifs pour les personnages de Genshin Impact Amber, Mona, Jean et Rosaria.

Les nouveaux designs ont été révélés sur Twitter et ils sont tous assez apprivoisés et à peine perceptibles d’un point de vue superficiel. Si vous ne voyez pas les différences, l’utilisateur de Twitter @nctzbebe a publié une comparaison visuelle utile.

Encore une fois, les différences sont pour la plupart subtiles, mais elles peuvent être vues si vous regardez de près. Les vêtements d’Amber ont une nuance de rouge plus foncé avec moins de décolleté, et Jean ne montre aucune peau sous le cou.

La refonte de Rosaria est équipée de cuissardes noires et le maillot de bain/tenue de patineuse artistique de Mona a été remplacé par une jupe.

Pourquoi les fans pensent que les tenues alternatives de Genshin Impact sont censurées

Certains fans pensent que les tenues alternatives de Genshin Impact sont un exemple de censure car elles seraient apparemment obligatoires sur le serveur chinois.

Ils seront facultatifs dans toutes les autres régions et serveurs, mais ils remplaceraient apparemment complètement les conceptions originales pour les joueurs chinois. MiHoYo n’a pas expliqué pourquoi les skins sont sortis, il dit simplement qu’il s’agit de « refontes partielles ».

Bien que cela ne soit pas confirmé comme une censure, les fans pensent que c’est parce que les nouvelles peaux montrent moins de peau et de décolleté. Les différences ne sont pas énormes, mais cela s’est produit avec d’autres jeux exclusivement pour les serveurs chinois tels que League of Legends.

Date de sortie

Il n’y a pas de date de sortie pour les skins au moment de la rédaction.

Bien qu’ils remplaceraient apparemment les skins d’origine pour les joueurs chinois, la bonne nouvelle est qu’ils seront entièrement facultatifs pour tout le monde. Cela a été confirmé par miHoYo.

Bien que le statut facultatif soit une bonne nouvelle, certains fans sur Reddit s’inquiètent pour les futurs personnages. Ils craignent que certains futurs protagonistes aient des designs plus apprivoisés et moins d’allure visuelle afin que tous les serveurs puissent avoir les mêmes skins.

Nous ne savons pas si cela arrivera avec certitude, mais certains fans sont néanmoins inquiets.

