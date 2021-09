Genshin Impact enquête sur le guide des ruines et comment résoudre enquêter sur les ruines

La tâche Genshin Impact enquête sur les ruines est une petite partie de la chaîne de quêtes Archonte de la mise à jour 2.1.

C’est assez simple dans la pratique, mais il y a pas mal d’essais et d’erreurs impliqués si vous ne savez pas par où commencer. Voici comment résoudre l’énigme.

Genshin Impact enquête sur les ruines | Comment commencer à enquêter sur les ruines



C’est un casse-tête que vous ne pouvez résoudre qu’une fois qu’il se présente pendant la nouvelle chaîne Archonte avec Kokomi et Teppei, après avoir éliminé les monstres et vérifié avec l’espadon. Les totems Electro impliqués dans la quête n’apparaîtront pas autrement.

Une fois cette partie de la quête commencée, rendez-vous sur l’île de Fort Mumei, juste au sud du waypoint Wavewider.

Genshin Impact enquête sur les ruines | Enquêter sur le puzzle des ruines



Votre tâche consiste à allumer les trois totems Electro dans le bon ordre et avant la fin du temps imparti. Fischl ou Sara sont idéaux ici, mais si vous n’en avez pas non plus, Lisa travaille aussi. Le temps de recharge des compétences d’Electro Traveler prend trop de temps pour fonctionner correctement avec ce puzzle.

Assurez-vous que votre groupe a également au moins un personnage Pyro ou Cryo. Un Thunderhelm Lawachurl apparaît après avoir résolu le puzzle.

Approchez-vous de l’île par le nord. Ignorez les deux premiers totems et allumez celui en haut à gauche. Activez ensuite le totem du milieu avant de zapper celui près de l’endroit où vous êtes arrivé à terre.

Le Lawachurl ne devrait pas présenter de grand danger. Assurez-vous simplement de renforcer votre défense avec de la nourriture si vous rencontrez des problèmes.

La quête prend une tournure plus simple après cette partie. Teppei apparaît et vous retournerez sur l’île de Watatsumi pour quelques étapes faciles de «voyage vers le marqueur d’objectif» avant la fin de la quête.

Cela signifie que vous aurez beaucoup de temps pour pêcher, ce qui est pratique si vous cherchez une belle nouvelle arme d’hast, et pour broyer les nouveaux matériaux d’Ascension de Genshin Impact pour Baal, Aloy et Sara. N’oubliez pas non plus le nouveau domaine de Watatsumi.