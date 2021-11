Genshin Impact Eula rediffusion bannière 4 étoiles fuite de caractère et date

La date de sortie de la bannière de rediffusion Genshin Impact Eula est dans moins d’une semaine et ses personnages 4 étoiles ont peut-être fuité.

Les souhaits répétés d’événements de personnages sont maintenant devenus courants dans le titre de miHoYo. la version 2.2 a eu des répétitions pour Childe et Hu Tao, et la 2.3 commencera également avec Albedo et la reine des glaces.

Arataki Itto mettra fin aux répétitions en décembre, mais vous voudrez participer aux événements de personnages avant cette date.

Quand la bannière de rediffusion d’Eula sort-elle dans Genshin Impact ?

La date de sortie de la bannière de rediffusion d’Eula dans Genshin Impact est le 24 novembre.

Elle lancera la prochaine version du jeu aux côtés d’Albedo. Cependant, plutôt que deux personnages cinq étoiles dans un seul package, Albedo et la reine des glaces auront chacun leur propre événement de personnage en même temps.

Ce n’est pas habituel et était très inattendu car Albedo a été divulgué mais Eula est sortie de nulle part. Cependant, selon le site Web de miHoYo, la bonne nouvelle est que le nombre de garanties de souhaits est partagé et se poursuivra entre les deux.

Arataki Itto

Arataki Itto sortira le 14 décembre.

C’est un nouveau guerrier cinq étoiles qui sera accompagné du Gorou 4 étoiles. Son souhait d’événement de personnage sera un retour à la norme pour la phase 2 de la version 2.3.

Bien que les répétitions soient bonnes, beaucoup de gens salivent à l’idée de tirer Arataki. C’est parce qu’il est un chef de gang au sang d’Oni avec des abdos mortels et un look différent de tous les autres joueurs du jeu.

Pendant ce temps, Gorou est également attendu car nous l’avons déjà connu. Il remplit un rôle similaire aux anciens débutants jouables tels que Rosaria et Thoma.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Genshin Impact Eula Rerun banner 4 étoiles personnages

Les personnages 4 étoiles divulgués pour la bannière de rediffusion Genshin Impact Eula sont Rosaria, Noelle et Bennett.

Tout ce qui précède est une gracieuseté de Genshin_Impact_Leaks sur Reddit. Le message dit qu’il vient d’un leaker russe nommé Mia et que c’est considéré comme vrai même si Mia n’est pas toujours fiable.

Aucun des personnages ci-dessus n’est officiel, mais il est dit qu’Albedo et Eula partageront les mêmes protagonistes 4 étoiles. Cela décevra certaines personnes, car beaucoup pensaient que des bannières séparées signifiaient qu’elles auraient également des compagnons séparés.

Nous mettrons à jour cet article lorsque des fuites apparaîtront ou que miHoYo fera une annonce officielle.

MIHOYO : Compétences et capacités pour Arataki Itto

