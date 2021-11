Genshin Impact Event Wish-2 expliqué

De grandes nouvelles sont sorties du récent flux du programme spécial pour la version 2.3 de Genshin Impact. Nous recevons beaucoup de contenu qui nous occupera dans les mois à venir, y compris une paire de nouveaux personnages, un nouveau patron et des tas de nouveaux événements.

Cependant, l’un des changements les plus importants à venir dans 2.3 a peut-être été quelque peu éclipsé par ces annonces plus flashy. Il a été annoncé qu’un nouveau type de bannière Wish était livré avec la dernière version de Genshin Impact, et cela fonctionne légèrement différemment de ceux que vous connaissez peut-être. Jetons un coup d’œil.

Annoncé pour la première fois pendant le flux, puis développé plus tard dans un article de blog officiel sur le site Web de Genshin Impact, Event Wish-2 est une nouvelle approche du système que nous n’avons vu auparavant.

La fonctionnalité la plus intéressante de l’Event Wish-2 est le nombre de garanties partagées. Pour faire simple, à un moment donné, il y aura deux bannières Wish en même temps. Au fur et à mesure que vous dépensez des gemmes primo sur des bannières, vous progressez entre un personnage cinq étoiles garanti, plus vous faites de souhaits sans en gagner un.

Tout cela semble standard jusqu’à présent, mais avec Event Wish-2, ce tracker est partagé entre la bannière d’événement de personnage standard en cours et la bannière Event Wish-2. Ce compteur de garantie est indépendant des autres bannières, telles que les bannières d’armes et les bannières de vœux standard.

Le billet de blog explique comment atteindre les personnages 5 étoiles comme suit : « Si vous ne parvenez pas à obtenir un personnage 5 étoiles après avoir fait 50 vœux dans « Vœu d’événement de personnage » et continuez à souhaiter dans « Vœu d’événement de caractère-2 », dans un délai maximum de 40 souhaits réalisés dans « Evénement de personnage Vœu-2 », vous serez assuré d’obtenir un personnage 5 étoiles de « Vœu d’événement de caractère-2. » ».

Il poursuit : « Si vous obtenez un personnage 5 étoiles de ‘Character Event Wish’ qui n’est pas le personnage promotionnel 5 étoiles sur ‘Character Event Wish’ et continuez à souhaiter dans ‘Character Event Wish-2’, le prochain 5- le personnage vedette sera assuré d’être le personnage promotionnel 5 étoiles de « Evénement de personnage Wish-2 ».

Dans l’ensemble, cela semble être une nouvelle façon passionnante de travailler pour récupérer des personnages plus anciens, plutôt que d’attendre qu’ils se présentent au hasard dans un événement à durée limitée. Bientôt une mise à jour importante du jeu, il sera intéressant de voir comment cela change l’approche des communautés pour obtenir leurs personnages préférés.

Si vous cherchez à gagner des gemmes primo avant la mise à jour 2.3, nous avons une liste de codes pour le mois de novembre. Alternativement, il y a la quête à durée limitée Shadow of the Ancients qui vous donnera également ce que vous voulez.