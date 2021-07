Genshin Impact Formation Estate et l’héritage d’Orobashi

Genshin Impact Formation Estate est un nouveau domaine dans Inazuma, mais son déverrouillage implique plusieurs étapes et l’achèvement d’une partie d’une chaîne de quêtes distincte.

La plupart de votre temps pour déverrouiller Formation Estate est passé à bricoler avec Electro Pillars pour briser les dômes Hydro et réparer une série de sanctuaires. Cependant, vous n’avez pas à voir le tout jusqu’à sa fin.

Genshin Impact Formation Estate | Comment débloquer Formation Estate

La première étape pour déverrouiller Formation Estate est de parler avec Kaji près de la mine Jakotsu à la limite sud de l’île Yashiori indiquée ci-dessous. Il vous charge de restaurer les protections, ce qui implique d’activer les piliers Electro, de vaincre les ennemis, puis de faire des offrandes au pilier Narukami.

C’est assez simple, et le jeu marque presque toujours vos objectifs sur la carte. Cependant, gérer les piliers Electro peut être un peu délicat.

Genshin Impact Formation Estate | L’héritage d’Orobashi, partie 1

Dirigez-vous vers le marqueur d’objectif et vous verrez le premier pilier Electro à votre gauche. Ignorez-les pour l’instant, cependant.

Descendez plutôt au dôme d’eau et battez les ennemis qui s’y trouvent. Il est beaucoup plus facile de les gérer maintenant, lorsque vous disposez d’une source prête d’Hydro pour configurer des réactions à l’aide d’Electro ou de Cryo.

Une fois cela fait, commencez à réorienter les piliers. Le but est de les faire se faire face et de former une sorte de triangle pour désactiver le dôme et vous laisser entrer. Utilisez votre viseur élémentaire pour trouver les pièces manquantes et terminer cette partie de la quête.

Genshin Impact Formation Estate | L’héritage d’Orobashi, partie 2

La deuxième partie est plus ou moins la même, mais le puzzle Electro Pillar est plus compliqué. Votre objectif est de vous assurer que chaque pilier suivant pointe vers celui le plus proche, jusqu’à ce que vous arriviez au dernier. Pointez-le vers le dôme, puis invoquez un Electrogranum et activez le premier pilier Electro.

Trouver la deuxième partie est beaucoup plus facile, même si vous entrerez dans une zone pleine de Balethunder.

Genshin Impact Formation Estate | L’héritage d’Orobashi, partie 3

Le puzzle de la troisième partie n’est, encore une fois, qu’une version plus compliquée du précédent. Une fois le dôme disparu, traquez la première pièce manquante avec la vue élémentaire comme d’habitude. Un mage Electro et trois mages Hydro gardent celui-ci. Continuez à utiliser votre vue pour trouver la deuxième pièce au milieu des leurres.

Vous pouvez choisir de terminer les deux parties restantes de l’héritage d’Orobashi, mais il suffit de terminer la troisième partie pour déverrouiller Formation Estate.

Il s’agit d’un domaine unique qui vous donne :

Shimenawa’s Reminiscence 5 Electro Sigil 500 Adventurer’s EXP 40 Primogems 20 000 Mora 3 Hero’s Wit 5 Mystic Enhancement Ore 2 Light-series articles

Si vous essayez de déverrouiller tous les nouveaux domaines de Genshin Impact, le pavillon Shakkei et le bateau vide des mille portes devraient être vos prochains arrêts.

Inazuma a beaucoup plus de quêtes mondiales à offrir, y compris les longues quêtes Sacred Sakura Cleansing et Tatara Tales, ainsi que l’histoire touchante de Chouji et de son exploit secret.