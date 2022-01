Genshin Impact : guide de construction de Yun Jin

Yun Jin a été publié aux côtés Shenhe et la nouvelle région Enkanomiya dans la mise à jour 2.4 de Genshin Impact, le personnage quatre étoiles peut même rejoindre gratuitement votre équipe lors d’un événement à venir. En tant que chanteuse d’opéra, la porteuse d’armes d’hast Geo est plus encline à l’art, mais elle sait aussi se comporter avec élégance sur le champ de bataille. Découvrez en quoi elle diffère de Gorou, un autre support de Geo, et quels ensembles d’armes et d’artefacts sont les mieux adaptés à Yun Jin dans ce guide de construction Genshin Impact.

Genshin Impact : construction de soutien de Yun Jin



Lorsque vous lisez les mots « Geo support » tout à l’heure, vous avez sûrement pensé directement à Gorou à partir de la mise à jour 2.3 – mais ne vous inquiétez pas, Yun Jin sert un créneau complètement différent de son prédécesseur quatre étoiles. Alors que ce dernier brille principalement en tant que support pour les équipes Geo, Yun Jin est une arme polyvalente qui sait se montrer à la hauteur, en particulier dans les équipes avec autant d’éléments différents que possible. Cela est dû à son ultime, qui augmente les dégâts d’attaque normaux de tous les membres de l’équipe en fonction de la valeur de défense de Yun Jin, en tandem avec le Briser les conventions talent, ce qui augmente ce bonus pour chaque élément présent dans l’équipe.

Sa capacité élémentaire, à son tour, permet à l’artiste d’apparence fragile de devenir un tank dur à cuire : en maintenant enfoncé le bouton correspondant, Yun Jin crée un bouclier autour d’elle tout en chargeant une frappe lourde. Ce bouclier peut résister aux attaques les plus puissantes et fait d’elle le parfait bloqueur.

Yun Jin : Ascension et constellations



L’avancement de niveau de Yun Jin nécessite Topaze Prithiva, Lys glacés, Masques endommagés, et Tenue de parade née du Rift – ces derniers sont également nécessaires à l’ascension d’Arataki Itto. En tant que personnage quatre étoiles, améliorer ses constellations est un peu plus facile que Shenhe.

Trois d’elle constellations fournir des pics de puissance considérables pour Yun Jin en tant que support : C2 augmente le bonus de dégâts de l’ultime, C4 augmente temporairement la valeur de défense de Yun Jin et donc indirectement les dégâts de son équipe, et C6 fournit un buff à la vitesse d’attaque de ses camarades. Yun Jin ne dépend pas entièrement de ses constellations, mais comme elle ne peut guère causer elle-même de dégâts importants, il est très important de maximiser ses capacités de soutien à long terme.

Meilleures armes pour Yun Jin dans Genshin Impact



La tâche principale de Yun Jin est de soutenir le reste de l’équipe avec son ultime aussi souvent que possible – elle a donc besoin de beaucoup d’énergie. De plus, comme sa Défense est importante pour la qualité de son travail d’accompagnement, elle doit également être augmentée. En ce qui concerne les armes, il existe plusieurs bonnes options, chacune mettant l’accent sur différents aspects : Lance Favonius (quatre étoiles) ainsi que Foudre engloutissant (cinq étoiles) l’aider à se recharger en énergie, et Personnel Homa (cinq étoiles) permet à Yun Jin d’améliorer considérablement ses propres dégâts, car elle aura beaucoup de points de vie.

Les armes alternatives que Yun Jin peut utiliser comme support sont :

Vainqueur du Vortex (cinq étoiles, très bien pour les boucliers plus forts)

le croc (Quatre étoiles)

Yun Jin dans Genshin Impact : meilleurs artefacts



Sur la base des exigences décrites ci-dessus, Carcasse de rêves opulents avec quatre pièces s’avère être une option forte pour Yun Jin : l’ensemble augmente ses statistiques de défense très importantes et lui permet d’avoir un effet sur le combat même depuis le banc.

Alternativement, deux pièces de cet ensemble peuvent être combinées avec deux pièces de Emblème du destin rompu, renforçant le taux de recharge énergétique. C’est une bonne option si vous avez du mal à faire fonctionner l’ultime de Yun Jin de manière cohérente. Dans tous les cas, vous devriez préférer la défense et le taux de recharge comme attributs principaux des artefacts.

Meilleures équipes pour Yun Jin à Genshin Impact



Yun Jin est un ajout intéressant aux personnages de Genshin Impact car ses capacités et ses talents vous invitent à essayer des compositions très expérimentales. En tant que personnages principaux DPS en équipe avec Yun Jin, des personnages tels que Arataki Itto, Eula, Yoimiya, Noëlle, Ningguang, ou Tartaglia sont très demandés car ils fonctionnent principalement avec leurs attaques standard. Xingqiu en tant que sous-DPS est également logique car les épées de pluie de son ultime sont renforcées.

Si vous voulez vous concentrer davantage sur les propres dégâts de Yun Jin et la jouer en tant que sous-DPS, Gorou ou Zhongli avec leurs buffs Geo sont un bon choix – bien sûr, une partie de la force de Yun Jin est perdue de cette façon car vous avez alors deux personnages Geo dans l’équipe. À une époque où les compositions mono-élémentaires semblent être à la hausse, Yun Jin apparaît certainement comme un personnage rafraîchissant.

