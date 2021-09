Genshin Impact Kokomi build et meilleures armes et artefacts Kokomi à utiliser

Le meilleur Construction Genshin Impact Kokomi transforme le chef de la résistance Sangonomiya en un atout puissant et flexible qui maintient votre groupe en vie dans des situations difficiles.

C’est une guérisseuse de soutien avec plus de potentiel DPS que Barbara, mais cela dépend souvent plus des circonstances que des guérisseurs sous-DPS tels que Bennett. Pourtant, elle est un ajout puissant à toute équipe avec une option F2P qui fait ressortir le meilleur de ses deux mondes.

Guide de construction Genshin Impact Kokomi | Kokomi est-il DPS ?



Kokomi est avant tout un personnage de soutien, bien qu’elle puisse également remplir un rôle de sous-DPS. Son attaque de base de 18 est faible par rapport aux normes cinq étoiles, plaçant Kokomi au même niveau que Sara et Aloy. Le général Sangonimiya est essentiellement une meilleure Barbara. Sa compétence applique Wet, soigne les HP et endommage les ennemis, tandis que son Burst augmente la puissance d’attaque en fonction des HP de Kokomi et soigne le groupe.

Guide de construction Genshin Impact Kokomi | La meilleure construction Kokomi



Vous pouvez créer Kokomi en tant que guérisseur ou en tant que mélange de guérisseur et de sous-DPS Hydro. Il y a un certain chevauchement dans les deux versions, compte tenu de ses compétences, mais les ensembles d’armes et d’artefacts font une différence significative.

Guide de construction Kokomi | La meilleure arme Kokomi pour le support DPS



Fumetsu Gekka (Everlasting Moonglow), l’arme signature de Kokomi, complète les deux côtés de cette construction. Sa statistique secondaire augmente les PV, et seul Skyward Atlas le surpasse en force. La compétence de raffinement de Fumetsu Gekka est cependant la caractéristique la plus intéressante.

Il augmente l’efficacité des soins de 10% et améliore l’attaque normale de 1% des PV max du personnage. Une fois que le porteur a utilisé son Explosion élémentaire, les attaques normales restaurent 0,6 Énergie toutes les 0,1 secondes.

Les avantages de l’attaque de Kokomi sont modestes avec cette arme, mais c’est suffisant pour l’aider à gérer la plupart des menaces tout en agissant comme un guérisseur presque perpétuel pour le groupe.

Guide de construction Kokomi | Les meilleurs artefacts Kokomi pour le support DPS



Cette version est flexible avec les artefacts, bien que notre principale recommandation soit une combinaison de Maiden Beloved et de l’ensemble de l’aventurier pour maximiser les avantages de la compétence et de l’éclatement.

Effet 2 pièces de la jeune fille bien-aimée : augmente l’efficacité des soins de 15 % Effet 2 pièces de l’aventurier : augmente les PV max de 1 000

Si vous ne pouvez pas déjà vous soigner beaucoup plus, échangez les artefacts bien-aimés de la jeune fille contre un artiste martial ou Heart of Depth.

Effet 2 pièces d’artiste martial : augmente les dégâts d’attaque normaux et chargés de 15 % Effet 2 pièces de Heart of Depth : augmente les dégâts de 15 %

Guide de construction Kokomi | La meilleure arme Kokomi pour le sous-DPS



Skyward Atlas est le meilleur choix si vous privilégiez l’attaque à la guérison. C’est le catalyseur le plus puissant avec une statistique secondaire qui améliore l’attaque de l’utilisateur, et la compétence de raffinement augmente les dégâts élémentaires jusqu’à 24%.

Guide de construction Kokomi | Les meilleurs artefacts Kokomi pour les sous-DPS



Heart of Depth est un complément solide à Skyward Atlas pour Kokomi.

Effet 2 pièces : augmente les dégâts d’Hydro de 15 % Effet 4 pièces : après avoir utilisé une compétence élémentaire, les dégâts d’attaque normale et d’attaque chargée de 30 % pendant 15 secondes

Guide de construction Genshin Impact Kokomi | La meilleure version de Kokomi F2P



Si vous avez utilisé tous vos Priogems pour obtenir Kokomi, il existe toujours une option de construction solide qui ne vous coûtera rien de plus. La construction F2P de Kokomi équilibre ses capacités de guérison et son potentiel d’attaque.

La meilleure arme Kokomi pour F2P



L’arme est un peu plus difficile à installer que la plupart des versions F2P, car les catalyseurs disponibles que vous pouvez forger sont un peu décevants. Cependant, l’anneau Hakushin est un choix solide pour un Kokomi sous-DPS, même avec sa compétence de raffinement étrangement spécifique.

Hakushin Ring augmente la recharge énergétique de l’utilisateur. Si le porteur déclenche une réaction électro, l’élément supplémentaire impliqué dans cette réaction obtient une augmentation des dégâts de 10 à 20 % pendant six secondes. Même sans le bonus, Hakushin Ring est juste un peu moins puissant que les catalyseurs cinq étoiles, ce qui en fait un bon polyvalent pour les deux rôles de Kokomi.

Les meilleurs artefacts Kokomi pour F2P



La version F2P de Kokomi a une certaine flexibilité avec les artefacts. L’effet 2 pièces de la troupe d’instructeur ou de vagabond augmente la maîtrise élémentaire de 80, ce qui correspond bien à l’anneau Hakushin et à son bonus basé sur la réaction.

Le bonus 2 pièces de Heart of Deep contre les dégâts Hydro fonctionne tout aussi bien ici, et vous pouvez le mélanger avec Martial Artist pour augmenter un peu plus les capacités sous-DPS de Kokomi. Comme pour la version de support, échangez Maiden Beloved si nécessaire si vous voulez plus de guérison.

Guide de construction Genshin Impact Kokomi | La meilleure composition de fête Kokomi



Le rôle de Kokomi en tant que support ou sous-DPS signifie qu’elle s’intègre bien dans la plupart des compositions de fête. Avoir un personnage Electro, comme Baal ou Sara, est une évidence si vous utilisez notre build F2P. D’autres choix forts incluent Cryo pour déclencher la réaction Frozen. Ayaka inflige Cryo simplement en sprintant, ce qui en fait un bon choix, bien que les utilisateurs de PlayStation ne doivent pas non plus ignorer Aloy.

Étant donné que Kokomi’s Burst est l’une de ses fonctionnalités les plus importantes, vous aurez également besoin d’une bonne batterie Energy. Kazuha est particulièrement bon pour cela, car il inflige de lourds dégâts et déclenche Swirl tout en générant de l’énergie, bien que Sara fonctionne également bien dans ce rôle.

Si vous ne voulez pas utiliser d’emplacements Artefact avec Maiden Beloved, ajoutez un autre personnage Hydro à votre groupe, comme Xingqiu. L’effet Résonance élémentaire augmente les effets de guérison de 30%.

C’est tout pour notre guide de construction Genshin Impact Kokomi. Si vous vous demandez toujours quoi faire avec les autres nouveaux personnages de la mise à jour 2.1, nous avons également des guides de construction détaillés pour Baal, Sara et Aloy, ainsi que comment obtenir les nouveaux matériaux d’Ascension de Kokomi, Sango Pearl et Spectral Husk.