Genshin Impact Lunar Realm et comment obtenir des poissons spéciaux

in

Genshin Impact Lunar Realm est un nouvel événement et la première série de quêtes aquatiques à apparaître après que miHoYo a introduit le nouveau système de pêche dans le cadre de la mise à jour 2.1 de Genshin.

C’est assez simple pour la plupart, mais les vraies récompenses ne sont pas seulement ce que vous obtenez pour avoir terminé chaque quête. Lunar Realm est le meilleur moyen de remplir vos coffres de richesses écailleuses.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Royaume lunaire Genshin Impact | Comment démarrer le royaume lunaire



En supposant que vous ayez téléchargé la mise à jour Genshin 2.1 et terminé la quête Ritou Escape Plan Archon, vous trouverez Lunar Realm dans le menu des événements. Rendez-vous à l’Association de pêche d’Inazuma et parlez à Kujirai Momiji pour lancer la quête «À toi mon tendre chagrin confie».

Cela vous amène aux associations de pêche des deux autres régions. La première quête de pêche se débloque à mi-chemin de cette quête, mais vous pouvez tout aussi bien terminer le tout et collecter des Primogems supplémentaires en cours de route.

Une nouvelle mission de pêche se débloque chaque jour au moment de la réinitialisation du serveur. Ceux-ci vous demandent d’attraper un nombre spécifique de poissons ou un certain type, et chaque emplacement de défi est marqué sur votre carte avec une épingle à poisson. Les délais sont assez généreux, donc la plupart d’entre eux devraient présenter peu de défis.

Restez dans les parages et attrapez des poissons supplémentaires à échanger dans les associations de pêche contre de nouvelles cannes ou une arme d’hast The Catch. Les poissons réapparaissent immédiatement aux points de défi, contrairement aux sites de pêche normaux, et vous pouvez attraper jusqu’à 50 poissons de cette façon.

Royaume lunaire Genshin Impact | Poisson spécial du royaume lunaire



Un nouveau défi Battle Pass mentionne la capture de «cinq poissons spéciaux», ce que vous ne pouvez pas encore faire. Plus tard dans l’événement, Kujirai vous donne un nouveau type d’appât appelé Glowgrass Bait qui ne fonctionne que pour attraper le Léviathan lunaire, le « poisson d’ornement mystérieux » qui compte comme le poisson spécial du Battle Pass.

Royaume lunaire Genshin Impact | Récompenses du royaume lunaire



Les récompenses varient en fonction de vos performances dans chaque quête, et les récompenses de chaque quête sont les mêmes aux trois niveaux.

Compléter le minimum absolu vous rapporte le récompenses de premier niveau, qui sont:

30 000 Mora 60 Primogems 3 Esprit de héros

Les récompenses de deuxième niveau sommes:

30 000 Onction sanctifiante Mora 4 (accorde 2 500 points d’expérience d’artefact chacun)

Et le dernier niveau vous obtient juste 6 Minerai d’amélioration mystique

Atteindre la fin de l’événement vous rapporte également une nouvelle canne à pêche, la Moonstringer.

Si vous cherchez plus à faire jusqu’à ce que le prochain défi de pêche se débloque, découvrez quelques-unes des nouvelles quêtes mondiales d’Inazuma dans Genshin Impact, notamment :