Genshin Impact Newbie Baal se fait déjà rôtir par les fans

Illustration : miHoYo

Genshin Impact est rempli de cinglés maladroits. Je ne m’attends pas à ce que la plupart des acteurs soient des chefs de classe mondiale, mais il y a un personnage dont l’incompétence culinaire les surpasse tous.

Baal ne sait pas cuisiner. Pas un toast, pas un œuf au plat, nada.

La cuisine est une compétence importante pour survivre à des rencontres de haut niveau dans Genshin Impact. Les plats ont la capacité de soigner et d’accorder des améliorations de statistiques, c’est donc une activité à laquelle je participe régulièrement. Certains personnages ont même une capacité de cuisine spéciale qui augmente la production de nourriture, et chaque personnage recrutable a un plat de spécialité personnel. Même les enfants comme Klee et Sayu, qui sont aussi des personnages recrutables comme Baal, peuvent cuisiner.

Alors imaginez à quel point j’ai été choqué quand j’ai réalisé que le dieu de la région d’Inazuma ne pouvait pas du tout préparer un repas. Je ne veux pas dire que ses tentatives de cuisine échouent plus fréquemment. Je veux dire qu’il est impossible de choisir Baal comme cuisinier quand je me tiens près d’un feu.

Ce ne serait pas aussi drôle si je n’utilisais pas régulièrement Razor pour préparer de délicieux pommes de terre rissolées. Je ne peux pas croire que le chef en titre d’un pays entier ait moins de compétences de vie qu’un enfant qui a été littéralement élevé par des loups.

J’étais prêt à croire que les développeurs ont simplement limité ses compétences alors qu’elle était encore un nouveau personnage, car son dialogue Serenitea semble être bloqué derrière l’achèvement de la quête principale. Sauf que la répugnance de Baal à cuisiner fait partie de sa tradition. Elle a une ligne de voix qui affirme que ses compétences culinaires sont une faiblesse permanente.

Ce n’est pas une faiblesse qui a des ramifications significatives dans le jeu, car la cuisson prend environ cinq secondes et il n’y a aucune limite sur le nombre de plats que vous pouvez préparer par jour. C’est juste drôle que le principal antagoniste de la région d’Inazuma ait une faiblesse si spécifique. J’ai déjà vu les mèmes sur la façon dont Sara Kujou est la femme qui doit s’assurer que l’Electro Archon ne meurt pas de faim. Sauf que cela ne ressemble pas vraiment à une blague lorsque l’emblème de Baal est estampé sur le dessert de spécialité de Sara.

Les blagues du jeu ne s’arrêtent pas là. Habituellement, l’arme d’un personnage limité est une affaire assez sérieuse. J’ai vu des noms de capacités sur ces armes comme “Golden Majesty” et “Sky-Piercing Fang”. L’arme de Baal ? Le nom de la capacité est “Timeless Dream: Eternal Stove”.

Malgré tout ce que Genshin Impact fait pour faire de Baal un ennemi redoutable pour la région d’Inazuma, cela ne la laissera pas faire une pause dans les blagues culinaires. Apparemment, le fandom non plus.