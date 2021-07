Genshin Impact: Où cultiver des fleurs de Sakura et plus à Inazuma

Genshin Impact vient de recevoir sa plus grosse mise à jour, permettant aux joueurs de se rendre à Inazuma, la nation de l’Electro Archonte. En parcourant Inazuma pour la première fois, vous découvrirez une multitude de nouvelles ressources uniques à la région. Bien que certaines de ces ressources ne soient pas encore très importantes, certaines sont absolument nécessaires pour monter des personnages et terminer des quêtes. Heureusement, nous avons parcouru l’ensemble d’Inazuma et savons exactement où vous devez vous rendre pour exploiter ces précieuses ressources.

Ressources spécialisées locales à Inazuma

Comme c’est le cas avec Mondstadt et Liyue, Inazuma dispose également de ressources spécialisées locales. Actuellement, il existe six spécialités locales à Inazuma : les fleurs de Sakura, les mauvaises herbes Naku, la moelle de cristal, le ganoderma marin, l’onikabuto et le dendrobium. Bien que ces ressources soient abondantes, si vous en avez besoin rapidement, nous avons identifié les meilleurs endroits pour les cultiver.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Où cultiver les fleurs de Sakura à Inazuma

Source : Android Central

Peut-être la ressource la plus importante de la liste, les fleurs de Sakura sont des fleurs électrifiées du Sakura sacré du Grand Sanctuaire Narukami. Ces pétales sont nécessaires pour monter le personnage tant attendu, Ayaka, et ils sont un ingrédient courant dans les recettes d’Inazuma, vous allez donc en vouloir un tas. Heureusement, ils sont plus de 60 à être rassemblés un jour sur deux.

Les fleurs de Sakura se trouvent exclusivement sur l’île de Narukami, concentrées autour du Sakura sacré. Ils apparaissent sous forme de nuages ​​violets et lorsqu’une attaque Electro est appliquée, les pétales peuvent être collectés. Ces fleurs, comme d’autres spécialités locales, réapparaissent 48 heures après avoir été collectées.

Source : Android Central

La collecte de chaque fleur de Sakura nécessite une randonnée à travers toute l’île de Narukami, mais il existe quelques endroits où vous pouvez en obtenir un tas à la fois. Le sanctuaire Grand Narukami lui-même produit une douzaine de fleurs de Sakura, et bien que vous puissiez simplement vous y rendre rapidement, vous pouvez également en trouver sept autres en gravissant la montagne. Une fois que vous avez terminé la quête mondiale du rituel de purification de Sakura, vous pouvez voyager jusqu’aux racines de la Sakura sacrée, où cinq autres fleurs de Sakura peuvent être rassemblées. Vous pouvez collecter sept autres fleurs de Sakura dans les ruines d’Araumi et une douzaine de fleurs de Sakura supplémentaires peuvent être collectées dans et autour du domaine de Kamisato.

Il y a aussi une partie d’Inazuma qui n’est pas encore accessible. Lorsque les îles restantes seront libérées, nous aurons peut-être même la chance d’avoir un marchand vendant des fleurs de Sakura.

Où cultiver les mauvaises herbes Naku à Inazuma

Source : Android Central

Autre plante électrifiée, les mauvaises herbes Naku ont des propriétés médicinales et peuvent vous rapporter de belles récompenses si vous les apportez aux bons PNJ. Il a également été suggéré que le personnage à venir, Yoimiya, utilisera les mauvaises herbes Naku dans l’ascension, donc les joueurs qui envisagent de tirer pour elle feraient bien de s’approvisionner à l’avance. Heureusement, il existe plusieurs endroits pour cultiver les mauvaises herbes Naku.

Si vous cultivez déjà des fleurs de Sakura, vous trouverez dix mauvaises herbes Naku autour du sanctuaire Grand Narukami. Cependant, la majeure partie des mauvaises herbes Naku se trouve dans et autour du four Mikage à Kannazuka. Plus de 20 de ces plantes entourent Tatarasuna. Ensuite, vous pouvez trouver sept autres mauvaises herbes le long des gorges de Musoujin sur l’île de Yashiori.

Source : Android Central

De plus, vous pouvez acheter une poignée de mauvaises herbes Naku auprès d’Aoi, le PNJ qui gère l’épicerie Tsukumomono dans la ville d’Inazuma. Chaque semaine, elle en aura cinq à vendre, et comme les magasins d’alimentation générale de Mondstadt et de Liyue, elle vous offrira une remise si vous élevez suffisamment votre réputation.

Où cultiver Crystal Marrow à Inazuma

Source : Android Central

Le secret de la fonte d’Inazuman, Crystal Marrow n’est actuellement nécessaire que pour des quêtes particulières, mais il a été suggéré qu’il serait nécessaire pour l’ascension du prochain ninja vêtu de tanuki, Sayu. La moelle de cristal se forme dans et autour des os d’Orobaxi, un dieu serpent massif tué par le Raiden Shogun de nombreuses années auparavant. Dans la mort, Orobaxi a créé le Tatarigami, une malédiction qui provoque la peste et des catastrophes naturelles, et chaque Crystal Marrow contient un petit éclat du Tatarigami.

La plupart des points de Crystal Marrow se trouvent sur l’île de Yashiori, en particulier le long du squelette massif d’Orobaxi. Vous pouvez trouver un peu moins de 50 Crystal Marrow ici. Vous pouvez en trouver 13 supplémentaires autour de Tatarasuna en cultivant des mauvaises herbes Naku. Avec une poignée de Crystal Marrow plus difficile à atteindre, il est possible d’en rassembler 66 à chaque rafraîchissement, ce qui signifie qu’il faudra près d’une semaine pour obtenir toute la Crystal Marrow nécessaire pour monter Sayu.

Source : Android Central

Pour l’instant cependant, vous aurez besoin de Crystal Marrow pour Chouji, un jeune garçon dont les parents mineurs sont tombés malades de Tatarigami. Vous pouvez trouver Chouji juste à l’extérieur de la mine Jokotsu, où il essaie de vendre Crystal Marrow pour quitter l’île et rechercher ses parents disparus. Au cours de sa quête secondaire, il demandera plusieurs fois une douzaine de Crystal Marrow. Bien qu’il soit bientôt révélé que Chouji vous arnaque, continuez à lui donner la moelle de cristal et vous obtiendrez éventuellement des récompenses substantielles pour l’avoir aidé.

Où cultiver Sea Ganoderma à Inazuma

Source : Android Central

Bien que Sea Ganoderma soit disponible en dehors d’Inazuma, le seul autre endroit où les joueurs pouvaient les rassembler était l’archipel de la pomme d’or, une zone qui a depuis été fermée. Maintenant, si vous voulez cueillir ces plantes, Inazuma est votre meilleur pari. Sea Ganoderma sont nécessaires pour monter Kazuha. Il est également probable que de futurs personnages et quêtes nécessitent cette étrange plante ressemblant à un champignon.

Contrairement aux fleurs de Sakura, aux mauvaises herbes Naku et à Crystal Marrow, cependant, Sea Ganoderma ne se trouve pas en grandes grappes. Ils peuvent être trouvés le long des côtes de chaque île principale. Les plus gros amas se trouvent sur la rive nord-ouest de Kannazuka. Sea Ganoderma se rafraîchit 48 heures après avoir été cueilli et au total il y en a près de 60 le long des côtes. Le moyen le plus rapide de vous assurer que vous les avez tous est d’invoquer le Waverider et de tracer les côtes.

Où cultiver Onikabuto à Inazuma

Source : Android Central

Onikabuto est une autre ressource unique qui aura probablement plus d’utilisations à l’avenir. Ces coléoptères sédentaires de la lavande sont attirés par l’énergie électro et peuvent être trouvés sur les arbres et les rochers d’Inazuma. Bien que ces petits coléoptères soient les spécialités locales les plus rares d’Inazuma, ils n’ont pas encore beaucoup d’utilisations.

Il y en a vingt qui peuvent être cultivés à chaque actualisation, et contrairement aux autres insectes que vous attrapez, ils ne fuient pas et ne bougent pas du tout. Si ceux-ci finissent par être un matériau d’ascension pour les futurs personnages, gardez à l’esprit qu’il vous en faut 168 pour en ascensionner complètement un seul. Étant donné la rareté des Onikabuto, il serait sage de réserver du temps pour les cultiver.

Où cultiver le Dendrobium à Inazuma

Source : Android Central

Inspirés des Lycoris ou des lys araignées rouges, les Dendrobium sont perçus de la même manière à Teyvat, comme un symbole de mort. Ces fleurs peuvent être trouvées sur les champs de bataille et, lorsqu’elles sont rassemblées, peuvent être offertes dans de simples tombes pour honorer les morts. Jusqu’à présent, c’est la seule utilité pour eux ; Cependant, il a été supposé que le futur personnage les utiliserait pour l’ascension, donc cela aide à les cultiver maintenant.

La plupart des 36 Dendrobium se trouvent sur la plage de Nazuchi entre les îles Kannazuka et Yashiori. Les autres amas se trouvent sur l’île la plus au nord de Kannazuka, autour du Pyro Hypostatis. Comme Onikabuto, ces fleurs ont le potentiel d’être des matériaux d’ascension, c’est donc une bonne idée de commencer à les cultiver maintenant.

D’autres spécialités locales ?

Source : Android Central

Bien que ces six éléments soient actuellement les seules ressources spécialisées locales à Inazuma, Mondstadt et Liyue ont chacun huit spécialités locales, il est donc possible que deux autres soient ajoutées avec la prochaine mise à jour majeure. De plus, il y a deux ingrédients, des melons lavande et des algues, ainsi que des morceaux d’améthyste et plusieurs nouveaux types de bois qui peuvent être cultivés à Inazuma.

Les melons lavande peuvent être trouvés sur les arbres dispersés à peu près de la même manière que les Sunsettias à Mondstadt et Liyue. Ces arbres fournissent également du bois de Cuiha pour la fabrication de meubles. Les herbiers peuvent être cueillis le long du littoral, comme le Sea Ganoderma. Les deux peuvent également être achetés au restaurant de Shimura dans la ville d’Inazuma. Les morceaux d’améthyste sont abondants et se trouvent aux côtés des divers autres minerais que vous pouvez extraire.

Jardinage des spécialités locales dans le Pot Serenitea

Source : Android Central

Autre nouveauté avec l’ajout d’Inazuma, les joueurs peuvent désormais cultiver des ressources spécialisées locales dans leur pot Serenitea. Tubby vendra jusqu’à cinq parcelles pour le jardinage, ainsi que les graines, les spores ou les boutures pour faire pousser plusieurs plantes :

Champ de jade peut être utilisé pour faire pousser des valberries, des fleurs sucrées, des petites fleurs d’herbe à lampe, des piments jueyun, des carottes, des radis, de la menthe et des champignons.

Glèbe Luxuriant peut être utilisé pour faire pousser des fleurs en soie, des cécilias, des lys glacés, des asters Windwheel, du Qingxin, de l’herbe violette et des mauvaises herbes Naku.

Prairie ordonnée peut être utilisé pour faire pousser des prêles, des mufliers, des têtes de lotus, des lys calla, des herbiers marins et du ganoderma marin.

Les joueurs peuvent acheter deux Jade Fields, un Luxuriant Glebe et deux Orderly Meadows, et ces parcelles peuvent être utilisées indéfiniment pour un maximum de quatre plantes à la fois. Tubby réapprovisionne les graines, permettant aux joueurs d’en acheter jusqu’à cinq par semaine.

Des questions sur l’agriculture à Inazuma ?

Vous avez des questions sur la culture des fleurs de Sakura ou d’autres spécialités locales à Inazuma ? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Genshin Impact lors de votre voyage à travers Teyvat.