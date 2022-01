Genshin Impact : Où trouver les sceaux clés

La mise à jour 2.4 de Genshin Impact est maintenant en ligne, apportant une nouvelle quête Archonte et une toute nouvelle zone à explorer, la zone Enkanomiya. La nouvelle zone est située sous l’île de Watatsumi, mais vous devrez accomplir une nouvelle quête pour déverrouiller la zone, « Still Water’s Flow ». Pour accéder à la quête, vous devez être au rang d’aventure 30 et avoir terminé la quête Archonte « Chapitre 2 : Acte 3 : Omniprésence sur les mortels ». Les joueurs devront également avoir terminé la quête « The Moon-Bashed Deep », qui se trouve également sur l’île de Watatsumi. « Still Water’s Flow » nécessite de trouver deux sceaux clés, qui peuvent être difficiles à trouver si vous ne savez pas où chercher.

Comment trouver les sceaux clés

La quête peut être lancée par parler à Tsuyuko sur l’île de Watatsumi. Une fois que vous aurez parlé à Tsuyuko au sanctuaire de Sangonomiya, elle vous conduira à un autre sanctuaire où elle vous expliquera quels sont les sceaux clés. Elle explique que trois des cinq sceaux ont déjà été trouvés et traités, il vous suffit donc de retrouver les deux autres. Le premier des sceaux semble être au milieu de l’eau au large de la partie orientale de l’île de Watatsumi, cependant ce marqueur de quête est trompeur.

L’emplacement de l’entrée de la grotte du premier sceau, indiqué par le marqueur du joueur

Au lieu de cela, vous voudrez retourner dans la grotte où se déroule la dernière partie de la quête « The Moon-Bathed Deep », qui est la quête que vous faites juste avant celle-ci. Il est situé à l’intérieur du terrain carré à l’ouest du marqueur de quête. La meilleure méthode pour arriver ici est de utilisez le waypoint de téléportation au sud du marqueur de quête, celui situé sur le bord extérieur de l’île de Watatsumi. De là, dirigez-vous vers la section carrée illustrée sur la photo et commencez à dorer du côté de la falaise. Vous devriez repérer un ouverture dans le mur qui mène à l’intérieur de la grotte. Une fois à l’intérieur, vous devrez éliminer quelques ennemis Fauti avant de récupérer le sceau.

L’emplacement du deuxième sceau

Le deuxième sceau est exactement là où le marqueur de quête l’indique, sur la petite île au nord de l’île de Watatsumi. Vous pouvez vous rendre rapidement au point de cheminement de téléportation à proximité et nager jusqu’à l’île. Là, il vous suffit de vaincre certaines machines Ruin avant de récupérer le sceau. Une fois que vous avez obtenu ce sceau, vous devez apporter les sceaux à deux sanctuaires différents dans le cercle intérieur de l’île de Watatsumi, un à l’est et un au nord.

Le symbole lumineux avec lequel vous devrez interagir dans l’un des sanctuaires

À chaque sanctuaire, vous devrez interagir avec le symbole lumineux sur le côté du rocher afin d’activer le sanctuaire. Aucun de ces symboles n’est caché et il n’y a pas d’ennemis dans les sanctuaires. Après cela, vous retour à Tsuyuko au sanctuaire de Sandonomuya. Elle débloquera le bain à remous au centre de l’île, vous permettant de sauter dans la piscine et d’accéder à Enkanomiya, le nouveau procès. Vous tomberez dans la piscine et vous chargerez dans la nouvelle zone. Si vous suivez le waypoint à travers une courte grotte, le waypoint de téléportation se déverrouillera, complétant la quête et donnant accès à Enkanomiya.

