Genshin Impact Palace dans une piscine et comment résoudre le casse-tête de la piscine Suigetsu

Genshin Impact Palace dans une piscine est un nouveau domaine unique sur l’île de Watatsumi, mais pour y entrer, vous devez d’abord terminer le puzzle de la piscine Suigetsu de Genshin Impact.

Le puzzle est assez simple, mais seulement si vous savez ce que vous faites. Il y a aussi une deuxième étape après le puzzle principal qui est facile à manquer à moins que vous ne sachiez où chercher.

Genshin Impact Palace dans une piscine | Comment terminer le puzzle de la piscine Suigetsu



Le puzzle de la piscine Suigetsu implique un ensemble de totems et de boussoles Electro. Invoquez un Electrogranum du buisson de sakura et approchez-vous d’une boussole. Tenez-vous près du totem pour que la boussole pointe vers lui. Vous verrez un éclair de lumière violette vous dire « oui, c’est correct », mais assurez-vous de marcher derrière le totem avant de passer au suivant. Les boussoles ne sont pas verrouillées en position et pointeront vers vous lorsque vous partirez si vous êtes trop près.

Répétez cette opération pour toutes les boussoles pour déverrouiller les totems Electro. Passez maintenant à un personnage qui peut appliquer Electro fast, comme Fischl ou Sara, et activez chaque totem. Cela abaisse un peu le niveau d’eau de la piscine, mais il couvre toujours le Domaine.

Genshin Impact Palace dans une piscine | Puzzle piscine Suigetsu partie 2



Descendez dans l’eau et nagez sous l’arche de pierre. Faites attention à votre endurance, car c’est une longue nage jusqu’au bout du couloir. Au lieu de passer par l’arche suivante, montez la racine à votre droite. Vous devrez peut-être le faire plusieurs fois. Des boues hydrauliques se cachent à proximité, et il est facile de se faire renverser et de se noyer si votre endurance est déjà faible.

Activez les trois panneaux muraux pour ouvrir la porte, passez et faites demi-tour. Vous verrez une pierre relais au-dessus de votre tête et un sol cassé. Montez là-haut, puis activez les mécanismes que vous trouverez pour enfin drainer toute l’eau.

Cela vide également le couloir ci-dessous, et vous aurez besoin de l’Electro Seelie pour compléter le lien de relais autour de la piscine si vous voulez le trésor là-bas.

Voilà pour savoir comment débloquer Palace dans une piscine dans Genshin Impact. Si vous êtes toujours en train de rattraper votre retard dans la mise à jour 2.1, nous avons des guides détaillés sur la façon de pêcher, comment obtenir la nouvelle arme d’hast The Catch et où prendre Amakumo Fruit et pour Sara et Baal.