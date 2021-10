Genshin Impact Player exploite un bug pour sculpter des dinosaures et des dragons

Gif : 烤硬币3块半 / Bilibili / Kotaku

Comme d’autres jeux de service en direct sur le thème de la fantaisie tels que Final Fantasy XIV et Elder Scrolls Online, Genshin Impact dispose d’un système de logement hautement personnalisable. Avec lui, les joueurs peuvent fabriquer des meubles en utilisant des matériaux qu’ils ont rassemblés, ils peuvent faire pousser des fleurs à utiliser dans des potions et ils peuvent même créer de petits jardins de rocaille dans l’espace généreux que le jeu offre. J’adore jouer avec les ensembles de meubles élaborés, mais je ne pense pas beaucoup aux rochers. Un créateur de contenu chinois a peut-être trop pensé aux rochers, mais les résultats de son obsession sont incroyables. Ils ont construit d’énormes sculptures de dinosaures et mis en ligne les vidéos.

Ce printemps, la mise à jour de la version 1.5 de Genshin Impact a ajouté un système de boîtier robuste au jeu. En entrant dans une théière magique appelée Serenitea, les joueurs pouvaient personnaliser leur sous-espace personnel avec divers meubles, arbres et animaux. L’utilisateur du site de partage de vidéos Bilibili « Roasted Coins Selling For Three and Half » (烤硬币3块半) a profité d’un problème de coupure spécial pour assembler leurs belles monstruosités. Regarde:

Tyrannosaurus RexCapture d’écran : 3块半 / Bilibili

Capture d’écran du stégosaure : 烤硬币3块半 / Bilibili

En tant que joueur qui passe beaucoup de temps dans le système de logement, je peux dire que ces sculptures ont dû être profondément frustrantes à construire sur le plan technique. L’artiste a dû faire face à un problème d’écrêtage qui l’obligeait à remuer un élément jusqu’à ce qu’il lui permette de le placer près d’un autre objet. De plus, les roches sont chronométrées. Vous ne pouvez pas simplement vous approvisionner en matériaux sur le marché, comme on pourrait le faire dans Final Fantasy XIV. Acquérir les ressources nécessaires à ces créations prend un temps considérable.

AzhdahaCapture d’écran : 烤硬币3块半 / Bilibili

Par exemple, il y a au moins dix cristaux orange sur cette sculpture du miniboss Genshin Azhdaha, et les joueurs ne peuvent en acheter que trois par semaine. Ce qui signifie que Roasted Coins a passé au moins un mois à rassembler des matériaux pour décorer son armure hérissée. C’est un véritable dévouement à l’artisanat.

Les vidéos montrant les sculptures de dinosaures sont parmi les plus populaires, mais Roasted Coins crée également des sculptures de créatures fictives telles que le renard à neuf queues, le titan de Attack on Titan, le Blue-Eyes White Dragon de Yu-Gi-Oh, et King Kong.

Dragon blanc aux yeux bleusCapture d’écran : 烤硬币3块半 / Bilibili

Godzilla contre King KongCapture d’écran : 烤硬币3块半 / Bilibili

Mais même un artisan brillant comme Roasted Coins a ses problèmes. Ils ont déploré sur leur vidéo de stégosaure : « miHoYo, peux-tu faire une pierre symétrique ? Bien que les roches inégales puissent être visuellement attrayantes lorsqu’elles sont vues de loin, ce ne sont pas les matériaux de construction les plus idéaux pour les dinosaures. Pas que je puisse vraiment le dire, car l’artiste utilise si efficacement les roches existantes. Il m’a fallu quelques secondes pour remarquer que la mâchoire inférieure de la sculpture du tyrannosaurus rex était en fait une source chaude.

Bien sûr, toutes ces sculptures ne sont possibles que parce que les développeurs de Genshin ont activement décidé de ne pas corriger le problème d’écrêtage. Pour le bien de créateurs comme Roasted Coins, j’espère que cette décision sera permanente.