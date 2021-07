Genshin Impact : Quand la mise à jour 2.0 est-elle publiée dans ma région ?

Meilleure réponse: La maintenance du serveur pour Genshin Impact Update 2.0 commencera le 21 juillet à 6 h 00, heure normale de Chine (18 h HE / 15 h HP le 20 juillet). La maintenance devrait durer environ cinq heures et se déroulera simultanément pour tout le monde.

La maintenance du serveur Genshin Impact varie-t-elle selon les régions ?

Quelle que soit l’heure à laquelle la maintenance du serveur a lieu, elle se produira simultanément pour tout le monde. La maintenance du serveur dure généralement environ 5 ou 6 heures, mais étant donné que la mise à jour 2.0 est la plus importante à ce jour, cela pourrait potentiellement prendre encore plus de temps.

La mise à jour 2.0 sortira dans le monde entier le 20 ou le 21 juillet selon votre fuseau horaire.

Que comprend Genshin Impact Update 2.0 ?

Il y a beaucoup de contenu à venir avec Genshin Impact Update 2.0. L’un des plus gros ajouts est la région d’Inazuma, qui sera la première grande région à être ajoutée au jeu depuis son lancement. Il se compose de six îles principales avec des ports, des montagnes, des sanctuaires, des villages et plus encore. Avec Inazuma vient également une nouvelle Archon Quest alors que l’Electro Archon Baal cherche les réponses à l’éternité.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Trois nouveaux personnages jouables sont également ajoutés, dont deux cinq étoiles. Kamisato Ayaka est un utilisateur d’épée Cryo cinq étoiles, Yoimiya est un archer Pyro cinq étoiles et Sayu est un utilisateur quatre étoiles d’Anemo claymore. Il y a aussi une poignée de nouvelles armes et artefacts en cours d’introduction.

Et pour ceux qui l’attendaient, la sauvegarde croisée fait enfin son chemin sur PlayStation, ce qui signifie que vous pouvez transférer vos sauvegardes PS4 et PS5 sur certains des meilleurs téléphones ou PC Android.

Y aura-t-il une compensation pour les temps d’arrêt du serveur ?

Genshin Impact distribue généralement des Primogems à chaque joueur pour compenser les temps d’arrêt du serveur. La quantité peut varier, mais dans le passé, miHoYo a donné 60 Primogems par heure. Ces Primogems peuvent être utilisés pour reconstituer la résine d’origine et racheter les destins familiers et les destins entrelacés. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés lors d’événements de souhaits de personnages et d’armes pour débloquer des objets cinq étoiles.

Conversions de fuseau horaire

Timeanddate.com est le meilleur moyen de vérifier vos conversions de fuseau horaire car il répertorie presque toutes les grandes villes du monde et s’ajuste à l’heure d’été. Il existe également une carte interactive qui vous permet de survoler différentes villes et de comparer leurs heures locales aux vôtres.

Libre de jouer

Genshin Impact

Explorez la région d’Inazuma et découvrez ses secrets

Avec sa plus grande expansion à ce jour, l’élan de Genshin Impact ne semble pas s’arrêter. Les joueurs devraient pouvoir entrer dans la toute nouvelle région le 21 juillet, et il y a beaucoup de contenu pour occuper tout le monde.