Genshin Impact : Qu’obtenez-vous pour votre anniversaire ?

De nombreux jeux demandent votre anniversaire et lorsque le jour heureux arrive, offrez-vous quelque chose d’amusant dans le jeu. Genshin Impact célèbre également votre anniversaire et celui de tous les autres personnages avec des cadeaux. Alors, qu’est-ce que vous obtenez pour votre anniversaire à Genshin Impact ? Eh bien, nous avons connu des anniversaires à Genshin Impact, nous pouvons donc vous montrer exactement ce que vous obtiendrez ! Et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs jeux Android pour encore plus de plaisir de jeu sur mobile.

Comment sont célébrés les anniversaires à Genshin Impact ?

Chaque personnage de Genshin Impact a un anniversaire. Pour la plupart d’entre eux, cet anniversaire est prédéterminé, mais pour le protagoniste principal, vous pouvez sélectionner l’anniversaire de votre choix. Bien que vous puissiez donner au jeu votre anniversaire réel, vous pouvez également sélectionner demain si vous voulez juste vos cadeaux d’anniversaire dès que possible.

Lorsque votre anniversaire arrivera, vous aurez un message dans la section Mail avec un cadeau. Votre cadeau, Cake for Traveler, s’ouvre pour révéler deux résines fragiles, qui restaurent chacune 60 résines originales. La résine originale est utilisée pour obtenir des récompenses des domaines abyssaux, des fleurs telluriques et de certains boss. Vous n’êtes pas obligé de réclamer cet objet le jour de votre anniversaire, mais il expirera si vous ne le réclamez pas dans l’année.

En plus de votre gâteau d’anniversaire, vous débloquerez également les souhaits d’anniversaire de chaque personnage que vous avez. Ces messages peuvent être trouvés dans le profil de chaque personnage sous Voice-Over. Lorsque vous cliquez sur ces messages, ce personnage vous souhaite un joyeux anniversaire à sa manière. Bien que vous ne puissiez accéder qu’aux messages d’anniversaire des personnages que vous possédez déjà, ils sont rétroactifs, donc tout personnage que vous débloquerez après votre premier anniversaire dans le jeu aura également un souhait d’anniversaire pour vous.

Qu’obtenez-vous pour les anniversaires des autres personnages dans Genshin Impact ?

En plus des cadeaux pour votre propre anniversaire, Genshin Impact envoie également des cadeaux pour l’anniversaire de chaque personnage. Vous réclamez ces cadeaux dans la rubrique Mail. Le premier à se présenter était celui de Xingqui le 9 octobre et comprenait un message sur son anniversaire, ainsi qu’un aliment, Countyside Delicacy, et trois matériaux de niveau de talent, Teachings of “Ballad”. Les objets que vous recevez sont personnalisés pour chaque personnage et peuvent être réclamés dans les 30 jours suivant l’anniversaire du personnage.

L’anniversaire de chaque personnage dans Genshin Impact

Des questions sur les anniversaires à Genshin Impact ?

Vous avez des questions sur les anniversaires à Genshin Impact ? Votre journée spéciale est-elle déjà arrivée ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de vérifier. Au fur et à mesure que d’autres personnages seront publiés, nous tiendrons cette liste à jour !